Специалисты Государственного налогового комитета рассказали о критериях высокого уровня риска для налогоплательщиков и мерах по их устранению.
22 сентября Кабинет министров Узбекистана принял постановление об упрощении порядка возвращения НДС и совершенствовании учёта налогоплательщиков. Как пишет Spot.uz, новый порядок особой регистрации плательщиков НДС предусматривает проведение автоматического анализа их деятельности. По результатам анализа они будут отнесены в одну из трёх категорий налогового риска:
- низкая степень риска — особая регистрация проводится сразу, без дополнительных проверок;
- средняя степень риска — особая регистрация проводится на условии налоговой проверки в течение следующих 12 месяцев;
- высокая степень риска — заявка на регистрацию отклоняется либо временно (до исправления недочётов) приостанавливается действующее удостоверение НДС.
На портале my.soliq.uz создано окно «Проверить мой статус», которое позволяет компаниям-плательщикам НДС выявлять и своевременно устранять недостатки в своей деятельности. На решение проблем даётся три месяца.
«Организациям, имеющим высокий уровень риска, в заявлении о постановке на учёт в качестве плательщика НДС будет отказано. У организаций, прошедших регистрацию в качестве плательщика НДС, но имеющих определенные недостатки, будет временно приостановлено действующее свидетельство о регистрации плательщика НДС до устранения недостатков», — говорится в сообщении ГНК.
Налогоплательщик будет отнесен к группе с высокой степенью риска при выявлении хотя бы одного из следующих критериев.
|№
|Критерий
|Как устранить недостаток
|1
|Не установлена личность руководителя организации или лица, исполняющего обязанности руководителя, или не подтверждён трудовой договор с лицами, указанными в заявлении, в Единой национальной системе труда.
|Зарегистрировать информацию о составлении трудовых договоров с руководителем компании или бухгалтером на сайте Министерства занятости и трудовых отношений my.mehnat.uz.
|2
|Информация об учредителях организации отсутствует в базе данных налоговых органов.
Внести информацию об учредителях в филиалах Агентства государственных услуг или в налоговых органах.
|3
|Налогоплательщик отсутствует по адресу государственной регистрации.
Предоставить документы на недвижимость в налоговые органы или региональные отделения Кадастрового агентства.
|4
|Отсутствует собственная, арендуемая или безвозмездно используемая недвижимость по месту нахождения.
|Предоставить в налоговые органы договор аренды, заключённый по указанному адресу, или сведения о регистрации ЭСФ.
|5
|Адрес местонахождения налогоплательщика отсутствует в базе адресного бюро.
|По данному критерию ведутся работы по автоматизации системы.
|6
|Адрес налогоплательщика совпадает с адресом номинального местонахождения.
|По данному критерию ведутся работы по автоматизации системы. Несколько юридических лиц по одному адресу должны вести свою деятельность на объектах площадью не менее 18 м₂.
|7
|Входящие и исходящие операции и номенклатура товаров не соответствует сведениям, полученным на основании электронных счетов-фактур.
|Входящие и исходящие документы по фактически приобретённым налогоплательщиком товарам предоставляются для изучения в налоговые органы, а недостаток устраняется на основании заключения налогового органа.
|8
|Налогоплательщик не представил налоговую отчётность.
Устраняется путём выставления счетов за несвоевременную сдачу отчётности по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц и социальному.
|9
|Налоговая задолженность имеется у налогоплательщика или у учредителей юридических лиц с долей более 50% и более в уставном фонде на дату заявления.
Подтвердить оплату неуплаченной в течение более двух месяцев задолженности по НДС налогоплательщиком или другими юридическими лицами, образованными учредителями.
|10
|Происходит слияние двух и более юридических лиц, у которых имеется налоговая задолженность или присвоена высокая степень налогового риска.
|Оплатить задолженность по НДС, образовавшемуся в течение более двух месяцев.
|11
Руководитель налогоплательщика-заявителя является одновременно руководителем другого налогоплательщика (юридического лица), имеющего налоговую задолженность или непредставленную налоговую отчётность.
|Руководитель должен оплатить задолженность проблемной компании НДС, образовавшегося в течение более двух месяцев, или предоставить налоговую отчётность.
|12
|Руководитель или учредитель ранее являлся руководителем или учредителем в организации, признанной банкротом, и ранее привлекался к ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов (данное требование учитывается при доле учредителя 50% и более).
|Руководитель или учредитель должен выполнить налоговые обязательства обанкротившейся компании, предусмотренные Налоговым кодексом (оплата налоговой задолженности, представление налоговой отчётности
|13
|Руководитель или же учредитель компании с долей 50% и более в уставном фонде имеет высокую степень риска неуплаты налогов и привлекался к ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов.
|Компания должна выполнить налоговые обязательства бывших руководителей или учредителей (оплата налоговой задолженности, представление налоговой отчётности