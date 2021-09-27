Специалисты Государственного налогового комитета рассказали о критериях высокого уровня риска для налогоплательщиков и мерах по их устранению.

22 сентября Кабинет министров Узбекистана принял постановление об упрощении порядка возвращения НДС и совершенствовании учёта налогоплательщиков. Как пишет Spot.uz, новый порядок особой регистрации плательщиков НДС предусматривает проведение автоматического анализа их деятельности. По результатам анализа они будут отнесены в одну из трёх категорий налогового риска:

  • низкая степень риска — особая регистрация проводится сразу, без дополнительных проверок;
  • средняя степень риска — особая регистрация проводится на условии налоговой проверки в течение следующих 12 месяцев;
  • высокая степень риска — заявка на регистрацию отклоняется либо временно (до исправления недочётов) приостанавливается действующее удостоверение НДС.

На портале my.soliq.uz создано окно «Проверить мой статус», которое позволяет компаниям-плательщикам НДС выявлять и своевременно устранять недостатки в своей деятельности. На решение проблем даётся три месяца.

«Организациям, имеющим высокий уровень риска, в заявлении о постановке на учёт в качестве плательщика НДС будет отказано. У организаций, прошедших регистрацию в качестве плательщика НДС, но имеющих определенные недостатки, будет временно приостановлено действующее свидетельство о регистрации плательщика НДС до устранения недостатков», — говорится в сообщении ГНК.

Налогоплательщик будет отнесен к группе с высокой степенью риска при выявлении хотя бы одного из следующих критериев.

КритерийКак устранить недостаток
1Не установлена личность руководителя организации или лица, исполняющего обязанности руководителя, или не подтверждён трудовой договор с лицами, указанными в заявлении, в Единой национальной системе труда.
Зарегистрировать информацию о составлении трудовых договоров с руководителем компании или бухгалтером на сайте Министерства занятости и трудовых отношений my.mehnat.uz.
2Информация об учредителях организации отсутствует в базе данных налоговых органов.

Внести информацию об учредителях в филиалах Агентства государственных услуг или в налоговых органах.

3Налогоплательщик отсутствует по адресу государственной регистрации.

Предоставить документы на недвижимость в налоговые органы или региональные отделения Кадастрового агентства.


4Отсутствует собственная, арендуемая или безвозмездно используемая недвижимость по месту нахождения.
Предоставить в налоговые органы договор аренды, заключённый по указанному адресу, или сведения о регистрации ЭСФ.
5Адрес местонахождения налогоплательщика отсутствует в базе адресного бюро.
По данному критерию ведутся работы по автоматизации системы.
6Адрес налогоплательщика совпадает с адресом номинального местонахождения.
По данному критерию ведутся работы по автоматизации системы. Несколько юридических лиц по одному адресу должны вести свою деятельность на объектах площадью не менее 18 м₂.
7Входящие и исходящие операции и номенклатура товаров не соответствует сведениям, полученным на основании электронных счетов-фактур.
Входящие и исходящие документы по фактически приобретённым налогоплательщиком товарам предоставляются для изучения в налоговые органы, а недостаток устраняется на основании заключения налогового органа.
8Налогоплательщик не представил налоговую отчётность.

Устраняется путём выставления счетов за несвоевременную сдачу отчётности по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц и социальному.


9Налоговая задолженность имеется у налогоплательщика или у учредителей юридических лиц с долей более 50% и более в уставном фонде на дату заявления.

Подтвердить оплату неуплаченной в течение более двух месяцев задолженности по НДС налогоплательщиком или другими юридическими лицами, образованными учредителями.


10Происходит слияние двух и более юридических лиц, у которых имеется налоговая задолженность или присвоена высокая степень налогового риска.
Оплатить задолженность по НДС, образовавшемуся в течение более двух месяцев.
11

Руководитель налогоплательщика-заявителя является одновременно руководителем другого налогоплательщика (юридического лица), имеющего налоговую задолженность или непредставленную налоговую отчётность.

Руководитель должен оплатить задолженность проблемной компании НДС, образовавшегося в течение более двух месяцев, или предоставить налоговую отчётность.
12Руководитель или учредитель ранее являлся руководителем или учредителем в организации, признанной банкротом, и ранее привлекался к ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов (данное требование учитывается при доле учредителя 50% и более).
Руководитель или учредитель должен выполнить налоговые обязательства обанкротившейся компании, предусмотренные Налоговым кодексом (оплата налоговой задолженности, представление налоговой отчётности и т. д.).
13Руководитель или же учредитель компании с долей 50% и более в уставном фонде имеет высокую степень риска неуплаты налогов и привлекался к ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов.
Компания должна выполнить налоговые обязательства бывших руководителей или учредителей (оплата налоговой задолженности, представление налоговой отчётности и т. д.).


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