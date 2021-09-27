Специалисты Государственного налогового комитета рассказали о критериях высокого уровня риска для налогоплательщиков и мерах по их устранению.

22 сентября Кабинет министров Узбекистана принял постановление об упрощении порядка возвращения НДС и совершенствовании учёта налогоплательщиков. Как пишет Spot.uz, новый порядок особой регистрации плательщиков НДС предусматривает проведение автоматического анализа их деятельности. По результатам анализа они будут отнесены в одну из трёх категорий налогового риска:

низкая степень риска — особая регистрация проводится сразу, без дополнительных проверок;

— особая регистрация проводится сразу, без дополнительных проверок; средняя степень риска — особая регистрация проводится на условии налоговой проверки в течение следующих 12 месяцев;

— особая регистрация проводится на условии налоговой проверки в течение следующих 12 месяцев; высокая степень риска — заявка на регистрацию отклоняется либо временно (до исправления недочётов) приостанавливается действующее удостоверение НДС.

На портале my.soliq.uz создано окно «Проверить мой статус», которое позволяет компаниям-плательщикам НДС выявлять и своевременно устранять недостатки в своей деятельности. На решение проблем даётся три месяца.

«Организациям, имеющим высокий уровень риска, в заявлении о постановке на учёт в качестве плательщика НДС будет отказано. У организаций, прошедших регистрацию в качестве плательщика НДС, но имеющих определенные недостатки, будет временно приостановлено действующее свидетельство о регистрации плательщика НДС до устранения недостатков», — говорится в сообщении ГНК.

Налогоплательщик будет отнесен к группе с высокой степенью риска при выявлении хотя бы одного из следующих критериев.

№ Критерий Как устранить недостаток 1 Не установлена личность руководителя организации или лица, исполняющего обязанности руководителя, или не подтверждён трудовой договор с лицами, указанными в заявлении, в Единой национальной системе труда.

Зарегистрировать информацию о составлении трудовых договоров с руководителем компании или бухгалтером на сайте Министерства занятости и трудовых отношений my.mehnat.uz.

2 Информация об учредителях организации отсутствует в базе данных налоговых органов.

Внести информацию об учредителях в филиалах Агентства государственных услуг или в налоговых органах. 3 Налогоплательщик отсутствует по адресу государственной регистрации.

Предоставить документы на недвижимость в налоговые органы или региональные отделения Кадастрового агентства.

4 Отсутствует собственная, арендуемая или безвозмездно используемая недвижимость по месту нахождения.

Предоставить в налоговые органы договор аренды, заключённый по указанному адресу, или сведения о регистрации ЭСФ.

5 Адрес местонахождения налогоплательщика отсутствует в базе адресного бюро.

По данному критерию ведутся работы по автоматизации системы.

6 Адрес налогоплательщика совпадает с адресом номинального местонахождения.

По данному критерию ведутся работы по автоматизации системы. Несколько юридических лиц по одному адресу должны вести свою деятельность на объектах площадью не менее 18 м₂.

7 Входящие и исходящие операции и номенклатура товаров не соответствует сведениям, полученным на основании электронных счетов-фактур.

Входящие и исходящие документы по фактически приобретённым налогоплательщиком товарам предоставляются для изучения в налоговые органы, а недостаток устраняется на основании заключения налогового органа.

8 Налогоплательщик не представил налоговую отчётность.

Устраняется путём выставления счетов за несвоевременную сдачу отчётности по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц и социальному.

9 Налоговая задолженность имеется у налогоплательщика или у учредителей юридических лиц с долей более 50% и более в уставном фонде на дату заявления.

Подтвердить оплату неуплаченной в течение более двух месяцев задолженности по НДС налогоплательщиком или другими юридическими лицами, образованными учредителями.

10 Происходит слияние двух и более юридических лиц, у которых имеется налоговая задолженность или присвоена высокая степень налогового риска.

Оплатить задолженность по НДС, образовавшемуся в течение более двух месяцев.

11 Руководитель налогоплательщика-заявителя является одновременно руководителем другого налогоплательщика (юридического лица), имеющего налоговую задолженность или непредставленную налоговую отчётность. Руководитель должен оплатить задолженность проблемной компании НДС, образовавшегося в течение более двух месяцев, или предоставить налоговую отчётность.

12 Руководитель или учредитель ранее являлся руководителем или учредителем в организации, признанной банкротом, и ранее привлекался к ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов (данное требование учитывается при доле учредителя 50% и более).

Руководитель или учредитель должен выполнить налоговые обязательства обанкротившейся компании, предусмотренные Налоговым кодексом (оплата налоговой задолженности, представление налоговой отчётности и т. д. ).

13 Руководитель или же учредитель компании с долей 50% и более в уставном фонде имеет высокую степень риска неуплаты налогов и привлекался к ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов.

Компания должна выполнить налоговые обязательства бывших руководителей или учредителей (оплата налоговой задолженности, представление налоговой отчётности и т. д. ).





