Парламентские выборы в Германии, прошедшие в минувшее воскресенье, с небольшим перевесом выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), она набрала 25,7% голосов, сообщило Deutsche Welle.

Ближайший соперник СДПГ — блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который представляет нынешний канцлер Германии Ангела Меркель — заручился поддержкой 24,1% избирателей. Партия «Союз-90 / Зеленые» получила 14,8; голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%, а правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 10,3%.

Левую партию поддержали 4,9% избирателей, таким образом она не преодолела пятипроцентный барьер. Однако эта политическая сила сможет сформировать фракцию в парламенте, поскольку три ее представителя получили прямые мандаты в Берлине и Лейпиге, отмечает издание.

Итоговая явка на выборах в Германии составила 76%. На предыдущих парламентских выборах в 2017 году явка была 76,2%.

Жители Германии выбрали депутатов 20-го по счету бундестага. Через несколько недель законодателям предстоит избрать нового канцлера ФРГ, который затем сформирует правительство. Всего за места в высшем законодательном органе боролось рекордное число кандидатов — 6211, в том числе 2024 женщины.

Как отмечает Deutsche Welle, выборы в бундестаг не дали однозначного ответа на вопрос, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. После четырех сроков во главе правительства Германии она больше не баллотировалась.

По окончании голосования оба главных претендента на пост канцлера ФРГ — Олаф Шольц (СДПГ) и Армин Лашет (ХДС/ХСС) — заявили о готовности сформировать новое правительство Германии. Они оба подали заявку на пост канцлера Германии. Шольц считает, что по итогам выборов в бундестаг его партия получила мандат от избирателей сформировать правительство. В свою очередь, Лашет заявил, что сделает «все возможное для формирования федерального правительства во главе» с ХДС/ХСС.

Кандидат в канцлеры от партии «Союз-90/ Зеленые» Анналена Бербок признала ошибки, которые не позволили партии стать ведущей политической силой в Германии на прошедших выборах. В то же время Бербок считает, что «зеленые» получили от избирателей мандат на обновление страны.

По мнению председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner), немецкие избиратели хотят формирования центристского правительства.

В настоящее время консерваторы и социал-демократы являются партнерами по правительству. Оно продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров, а Ангела Меркель окончательно покинет свой пост только после того, как новый состав парламента изберет следующего главу правительства.

РИА Новости пишет, что для альянса из общенемецкого ХДС и баварского ХСС результат в 24,1% — худший в своей истории, еще никогда он не набирал меньше 30%.

ХСС показала худший с 1949 года результат в Баварии, набрав 31,7% вместо обычных 50−60%, ХДС проиграл выборы в 14 из 16 регионов, в том числе в пяти регионах пришел только третьим. Кроме того, ХДС проиграл выборы в округе Ангелы Меркель, по которому она избиралась в парламент с самого момента его создания в 1990 году.