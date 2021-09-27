В Ташкенте 24 сентября были задержаны мужчина и женщина, обещавшие оформить документы на 1 гектар земли в Ташкентской области за 200 тысяч долларов. Операция проведена Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и отделом Службы государственной безопасности Узбекистана по Юнусабадскому району столицы.

Как сообщила пресс-служба СГБ, граждане С. У. и Б. А. обещали через своих знакомых должностных лиц оформить на имя гражданина Д. землю, принадлежащую лесному хозяйству. Они были задержаны при получении предоплаты в размере 10%, или 20 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса, ведётся следствие.