Enter Engineering, один из крупных EPC-подрядчиков на рынке Центральной Азии, одна из ведущих компаний в России, и ThyssenKrupp AG, крупный промышленный концерн Германии, объявили о подписании соглашения о намерениях.

Соглашение на сумму 50 млн евро касается сотрудничества Enter Engineering и ThyssenKrupp AG по проекту строительства интегрированного горно-обогатительного комплекса на месторождении титаномагнетитовых руд Тебинбулак.

Стороны также подписали соглашение о начале подготовительных работ по проекту, в том числе контракт на поставку высокотехнологичного оборудования, его проектирование, надзор во время монтажа и ввод в эксплуатацию на объекте.





Инновационная технология измельчения под высоким давлением на валковых прессах (High-Pressure Grinding Rolls) будет использоваться на месторождении для обработки до 60 млн тонн железной руды в год при одновременном снижении энергопотребления.

«Мы рады сотрудничеству с ведущими мировыми компаниями, такими как ThyssenKrupp. Применяя немецкие стандарты, мы создадим высококачественную сырьевую базу для отечественной металлургической отрасли. Этот проект также воплощает в себе все цели, к которым стремится Enter Engineering: защита национальных интересов республики на внешнем рынке, поддержка интересов узбекских потребителей и создание рабочих мест», — заявил Бахтиёр Фазылов, председатель совета директоров Enter Engineering.

Срок реализации строительных работ Enter Engineering составляет два года. Запуск завода ожидается в сентябре 2023 года.

«На сегодняшний день в горной промышленности реализовано более 140 единиц оборудования HPGR. На территории стран СНГ ThyssenKrupp занимает лидирующую позицию в выборе горнорудных предприятий, эксплуатирующих данную технологию, на практике подтвердив высокое качество и надежность немецкого бренда», — сказал Реза Пурваш, вице-президент ThyssenKrupp по горно-обогатительным технологиям по региону Евразия, включая СНГ и Китай.

«Мы рады сотрудничать с такой известной в Узбекистане компанией, как Enter Engineering, которая имеет большой опыт успешной реализации крупных инженерных строительных проектов. На текущий момент это одна из самых энергоэффективных и инновационных технологий, которая позволяет значительно снижать расход электроэнергии. ИВВД начали применять с 1985 года в цементной промышленности, с 1986 — в горнодобывающей индустрии для использования в процессе измельчения и обеспечения высокого уровня тонкости продукта. Немаловажным является и полная интеграция данной технологии в рамках «Индустрии 4.0″», — прокомментировал подписание соглашения Роман Карл, региональный директор ThyssenKrupp по горно-обогатительным технологиям по странам СНГ.

Горно-обогатительный комплекс имеет большое значение для Узбекистана ввиду своего мультипликативного эффекта. Наряду с созданием новых рабочих мест в отдаленных районах, его использование будет способствовать развитию железорудной промышленности Узбекистана, которая сможет обеспечивать сырьем существующие металлургические комплексы страны. Он также будет способствовать развитию инфраструктуры, созданию предприятий сферы услуг и увеличению торговли между странами.

Месторождение Тебинбулак находится в Караузякском районе Каракалпакстана, в северо-западной части Узбекистана. Площадь месторождения составляет 5,2 кв. км, а прогнозируемый жизненный цикл — 27 лет.





Сотрудничество Enter Engineering и ThyssenKrupp поддерживается на высоком межправительственном уровне. В церемонии подписания соглашения принял участие министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов. Министерство энергетики участвует в национальных усилиях по переводу стареющих производств на новые энергосберегающие технологии.

Также на торжественной церемонии присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Узбекистане Тило Клиннер.

«Сегодня очень важный момент. Подписан контракт по стратегическому проекту, который является символом укрепления отношений между Германией и Узбекистаном. Германия и крупные немецкие компании, такие как ThyssenKrupp, гордятся тем, что принимают участие в этом важном начинании в качестве технологических партнеров.

Обогатительная фабрика входит в состав Тебинбулакского горнообогатительного комплекса, и новый проект будет реализован совместно с ведущей узбекской компанией Enter Engineering. С 2016 года процесс реформ в Узбекистане уже дал замечательные результаты, и этот проект поможет и дальше развивать тесное сотрудничество между нашими странами", — отметил Тило Клиннер.

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