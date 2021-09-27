В воскресенье, 26 сентября, в Узбекистане было зарегистрировано 403 новых случая коронавируса. Это самый низкий показатель с 21 июня и на 101 случай меньше, чем днём ранее (502). Пиковое значение прироста новых случаев было зафиксировано 5 августа — 974.

Общее количество случаев, выявленных с середины марта прошлого года, достигло 172493, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение дня зафиксировано 3 смерти, связанной с коронавирусом. Общее официально зарегистрированное число умерших достигло 1225.

За день также было подтверждено 68 случаев пневмонии (в субботу — 94), общее число случаев с 5 июля достигло 26980. С этой даты выздоровело 25269 человек, умерло 225.