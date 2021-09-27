27−28 сентября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств по Афганистану, которое состоится в Стамбуле. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Юсуп Кабулжанов.

На заседании планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане, говорится в сообщении.

Государствами-членами Тюркского совета, образованного 3 октября 2009 года, являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Венгрия участвует в работе совета в качестве государства-наблюдателя. Узбекистан стал полноправным членом совета в 2019 году.