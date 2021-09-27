Президент Узбекистана и кандидат на пост главы государства на октябрьских выборах Шавкат Мирзиёев на встрече избирателями Наманганской области в понедельник высказался о своих конкурентах.

«Каждый день я должен чему-то учиться и у конкурентов. Почему? Потому что верно не только мнение Мирзиёева или нашей партии, мы и у них должны учиться», — сказал он.

«Некоторые заявляют: „железная тетрадь“ была неверным решением, „женская тетрадь“ была неверным решением. Но они ведь ещё не знают жизни», — заявил Шавкат Мирзиёев, добавив: «Я не хочу их критиковать».

«Это ведь система, [разработанная] мной в поте лица, доходящая до сердец людей. Если бы не было этой тетради, кому мы давали бы помощь во время коронавируса? Если бы не было „железной тетради“, кто бы навестил эти нуждающиеся семьи?» — спросил он.

«Не было же в Узбекистане такой системы! Ходили все, твердили, что всё отлично, что столько-то процентов, хлопали в ладоши. Не было ведь такого понятия, как сектор. Спускался ли прокурор вниз? Прокуроры района, области — какие они были высокомерные. С ними же невозможно было разговаривать. А сейчас стали людьми — оказывается, все вежливые люди», — сказал Шавкат Мирзиёев под смех и аплодисменты в зале.

Ранее кандидат от Народно-демократической партии Максуда Варисова в интервью телеканалу UzReport TV заявила, что «женская тетрадь» была хорошей инициативой, «но открытыми остаются вопросы, правильно ли её поняли на местах, правильно ли организовали работу».