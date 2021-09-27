Рабочая встреча представителей приграничных властей Узбекистана и Афганистана во главе с хокимом Сурхандарьинской области и губернатором провинции Балх состоялась 27 сентября в Термезе, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Встреча была организована по просьбе афганской стороны в целях решения вопросов, связанных с транзитом импортируемых в Афганистан грузов.

Речь идет главным образом о товарах первой необходимости — это продукты питания, лекарства, медицинские препараты, одежда и горюче-смазочные вещества, уточняется в сообщении.

«По обсуждаемым вопросам достигнута договоренность о принятии ряда мер, направленных на решение проблем с транзитом и доставкой грузов в Афганистан в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в этой стране», — подчеркнул официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Стороны выразили готовность к продолжению рабочих контактов по наиболее насущным приграничным вопросам.

Напомним, в середине сентября Узбекистан передал Афганистану 1300 тонн гуманитарной помощи, включающей продукты питания, медикаменты и одежду. Груз к афганской железнодорожной станции Хайратон сопровождала узбекская делегация, возглавляемая представителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым и хокимом Сурхандарьинской области Турой Боболовым. Афганскую сторону представляли замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид и губернатор провинции Балх Кудратилло Абу Хамза.