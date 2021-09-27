Постепенно страны начинают смягчать карантинные ограничения. С каждым днем открываются все больше стран, куда уже можно отправиться в путешествие. Asialuxe Travel подготовил эксклюзивный путеводитель с ценами по локациям, куда можно улететь уже этой осенью, а также рассказал, как не растеряться в многообразии городов, и что выбрать, чтобы реальность превзошла все ожидания.

Стамбул

Осенний Стамбул особенный: желтая листва под ногами, мягкий ветерок, который развевает волосы, согревающий чай вместе с хрустящим симитом и великолепный вид на Босфор.





Забронировать турпакеты в Стамбул можно на следующие даты:

29 сентября — 6 октября;

6 — 13 октября;

13 — 20 октября;

20 — 27 октября;

27 октября — 3 ноября;

3 — 10 ноября;

10 — 17 ноября;

17 — 24 ноября;

24 ноября — 1 декабря.

Стоимость турпакета в Стамбул с 29 сентября по 6 октября начинается от 16,7 млн сумов на двух взрослых. В стоимость входят авиабилеты Ташкент — Стамбул — Ташкент, трансфер, питание на базе завтраков, проживание в трехзвездочном отеле Sun Comfort Hotel, страховка с покрытием COVID-19 на двоих.

Анталья

Любители пляжного размеренного отдыха по достоинству оценят побережье Антальи осенью. Людей сравнительно меньше, но море не менее теплое, чем летом. Кроме того, во многих отелях Антальи действуют специальные цены или акции в виде бесплатного проживания детей или индивидуального трансфера в подарок.





Забронировать турпакеты в Анталью можно на следующие даты:

28 сентября;

2 октября;

5 октября;

8 октября;

12 октября;

15 октября;

18 октября;

22 октября;

25 октября;

28 октября;

1 ноября;

4 ноября;

11 ноября;

18 ноября;

25 ноября.

Стоимость турпакетов в Анталью со 2 по 8 октября начинается от 16,1 млн сумов на двух взрослых. В стоимость входят авиабилеты Ташкент — Анталья — Ташкент, трансфер, питание «все включено», проживание в трехзвездочном отеле Asia Hotel, страховка с покрытием COVID-19 на двоих.

Шарм-эль-Шейх

Шарм-эль-Шейх осенью — это пик бархатного сезона в Египте. Летний зной уже значительно спал, а море все еще теплое и комфортное для водных развлечений. В этом сезоне Шарм-эль-Шейх стал популярным и среди туристов из Узбекистана.





Забронировать туры в Шарм-эль-Шейх можно на следующие даты:

4 — 14 октября;

14 — 24 октября;

24 октября — 3 ноября;

3 — 13 ноября;

13 — 23 ноября;

23 ноября — 3 декабря.

Стоимость турпакетов в Шарм-эль-Шейх с 4 по 14 октября начинается от 17,6 млн сумов на двух взрослых. В стоимость входят авиабилеты, трансфер, питание «все включено», проживание в четырехзвездочном отеле Sharm Cliff Resort, страховка с покрытием COVID-19 на двоих.

Мальдивы

Мальдивы — это воплощение мечты или райского уголка. Белоснежный пляж, прозрачная вода, удивительная природа вокруг. На островах также действует система питания «все включено», а добраться до фантастических островов можно на прямом рейсе до Мале, который будет запущен уже 7 ноября.





Забронировать турпакеты на Мальдивы этой осенью можно на следующие даты:

7 — 14 ноября;

14 — 24 ноября;

24 ноября — 1 декабря.

Стоимость комплексных турпакетов на Мальдивы с 7 по 14 ноября начинается от 37,3 млн сумов на двух взрослых. В стоимость входят авиабилеты, трансфер, питание на базе завтраков, проживание в трехзвездочном отеле Quicksand Rasdhoo, страховка с покрытием COVID-19 на двоих.

Дубай

Если хочется получить восхитительный морской загар, поужинать в известных ресторанах мира и насладиться современной архитектурой, Asialuxe Travel предлагает убежать от суеты в теплый, современный и модный Дубай.

Регулярные рейсы в Дубай совершаются ежедневно, кроме вторника, на комфортабельных авиалайнерах Uzbekistan Airways.





Стоимость комплексных турпакетов из Ташкента в Дубай с 27 сентября по 4 октября начинается от 14,3 млн сумов на двух взрослых. В стоимость входят авиабилеты, трансфер, питание на базе завтраков, проживание в четырехзвездочном отеле Hampton by Hilton Dubai Airport, страховка с покрытием COVID-19 на двоих.

Ознакомиться с ценами на туристические пакеты, авиабилеты и заранее их забронировать можно на сайте компании или по телефону: (+998) 71−201−77−77. Также туры можно заказать во всех агентствах туроператора.

Телефоны: (+998) 97−833−80−08, (+998) 97−810−80−08, (+998) 97−840−80−08, (+998) 71−201−77−77.

Адреса:

главный офис: ул. Саида Барака, 24;

ул. Афросиаб, 35.

Ориентир: станция метро «Ойбек»;

Ориентир: станция метро «Ойбек»; м-в Жангох, Ц-15, 9;

Чиланзарский р-н, квартал 1, 25.

Сайт: asialuxe.uz

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