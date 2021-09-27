Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 27 сентября принял участие во внеочередном заседании cовета глав внешнеполитических ведомств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), посвященном ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба МИДа.

Главы МИД Узбекистана, Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и секретариата Тюркского совета обсудили аспекты совместных действий сторон на афганском направлении, необходимость формирования правительства Афганистана на основе широкого представительства, а также соблюдения фундаментальных прав человека, в том числе прав женщин и национальных меньшинств, говорится в сообщении.

B своем выступлении Абдулазиз Камилов озвучил позицию Узбекистана по основным вопросам, связанным с афганской проблематикой.

Узбекистан заинтересован в становлении Афганистана в качестве мирного и независимого государства. Земля Афганистана больше не должна представлять угрозы для стран региона и международного сообщества в целом, отметил он.

Приоритетом для государств мира должно оставаться более активное вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы экономического характера и дальнейшая реализация в стране социально-экономических проектов, сказал глава МИДа.

Он особо отметил необходимость разработки постконфликтной стратегии по Афганистану, а также продолжение оказания стране необходимого гуманитарного содействия.

По итогам мероприятия принято совместное заявление министров иностранных дел стран-членов Тюркского Совета по Афганистану.