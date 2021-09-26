Кандидат: Максуда Варисова. Слоган предвыборной кампании: «Забота о каждом — обязанность государства!»

«Газета.uz» публикует обзор предвыборной программы кандидата в президенты Узбекистана от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуды Варисовой (биография и программа на сайте партии).





Основная цель программы — формирование в стране государства и общества, отвечающих критериям социального равенства и народной демократии.

По мнению кандидата, решение этой задачи, во-первых, предусматривает обеспечение благосостояния широких слоев населения. Каждая семья должна иметь уровень доходов уровень доходов, достаточный для удовлетворения первоочередных жизненных потребностей, включая обеспечение благоустроенным жильем, бесперебойное снабжение энергией, природным газом и питьевой водой, качественное питание, современное образование и квалифицированное медицинское обслуживание.

Во-вторых, формирование такого государства означает утверждение во всех сферах социальной справедливости и социального равенства. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость не только равенства в правах, но и создания равных возможностей для всех в реализации этих прав, независимо от социального, имущественного положения и уровня доходов.

В-третьих, это демократия, обеспечивающая участие граждан через демократические институты в подготовке, общественной экспертизе и общественном обсуждении проектов законодательных актов, влияющих на социальное самочувствие населения и реализацию его необходимых жизненных потребностей.

Для достижения главной цели предлагаются следующие приоритетные направления решения социальных, экономических и политических задач.

1. Проведение сильной социальной политики





Кандидат от НДПУ выступает за проведение сильной социальной политики в интересах населения. Для этого планируется осуществить следующее:

введение дифференцированной системы налогообложения в зависимости от доходов населения;

в зависимости от доходов населения; гарантированное на законодательном уровне бесплатное получение каждым человеком минимальных социальных услуг;

обеспечение трудоспособного населения стабильными рабочими местами с заработной платой, превышающей размер социальных пособий, стимулирование личной инициативы и предприимчивости;

стимулирование личной инициативы и предприимчивости; осуществление, в целях удовлетворения потребностей во врачах и учителях в отдаленных и труднодоступных районах, программ «Сельский врач» и «Сельский учитель», законодательное закрепление системы их материального и морального поощрения;

законодательное закрепление системы их материального и морального поощрения; обеспечение населения качественными продуктами питания, доступными товарами и услугами повседневного спроса, доступным жильем и коммунальным обслуживанием;

оказание малообеспеченным слоям населения бесплатной качественной и полноценной первичной медицинской помощи;

укрепление гарантий для молодежи в вопросах выбора профессии, получения бесплатного качественного образования и трудоустройства после окончания учебных заведений;

получения бесплатного качественного образования и трудоустройства после окончания учебных заведений; формирование оптимальной системы пенсионного и социального обеспечения, гарантирующей полноценное удовлетворение жизненных потребностей получателей пенсий и социальных пособий.

«Почему медсестра, получающая 500 тысяч сумов, и человек с зарплатой 5 млн сумов должны платить одинаковые налоги?» — спрашивает Максуда Варисова, предлагая внедрение дифференцированной ставки налогообложения.

Для этого намечено принять все меры, чтобы на законодательном уровне и на практике государство гарантировало каждому человеку бесплатное получение необходимых социальных услуг.

Это позволит создать, прежде всего, для нуждающихся в социальной защите слоев населения гарантии реализации базовых конституционных прав (на образование, охрану здоровья и медицинскую помощь, на жилище, на социальное обеспечение, на участие в культурной жизни, на получение квалифицированной юридической помощи), отмечает кандидат.

Максуда Варисова считает необходимым добиться полного охвата всех нуждающихся мерами социальной защиты.

Для этого необходимо:

улучшение уровня жизни пенсионеров, повышение их общественной активности;

вовлечение малообеспеченных, но подверженных иждивенческим настроениям граждан в активное участие в жизни общества;

усиление внимания к жизненным потребностям одиноких престарелых граждан, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в постороннем уходе лиц с инвалидностью, дальнейшее улучшение в этих целях деятельности домов «Мурувват», «Саховат» и «Мехрибонлик»;

внедрение эффективных механизмов обеспечения жильем и трудоустройства выпускников домов «Мехрибонлик»;

исходя из опыта развитых стран, широкое развитие практики оказания социальных услуг населению на основе государственно-частного и социального партнерства.

Также для обеспечения потребностей, законных прав и интересов лиц с инвалидностью, коренного улучшения деятельности этой сферы, с учетом передового зарубежного опыта, необходимо принять следующие меры:

привести национальное законодательство в соответствие с нормами и принципами Конвенции ООН о правах инвалидов;

имплементировать в национальное законодательство международные норм и стандарты в отношении лиц с инвалидностью;

принять необходимые меры по реализации в нашей стране Всемирной программы действий ООН в отношении инвалидов;

предоставить государственные субсидии обществам инвалидов.

2. Социально ориентированная экономическая политика — фундамент сильной социальной политики





Кандидат считает следующие задачи приоритетными в обеспечении социальной эффективности экономической политики:

осуществление действенных шагов по преодолению бедности населения с целью сокращения удельного веса малообеспеченных слоев населения, в среднесрочной перспективе, не менее чем в 2 раза;

в среднесрочной перспективе, не менее чем в 2 раза; применение эффективных финансовых и налоговых стимулов в целях опережающего развития производительных секторов экономики на основе инновационных передовых технологий, уделяя особое внимание секторам с высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам;

в целях опережающего развития производительных секторов экономики на основе инновационных передовых технологий, уделяя особое внимание секторам с высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам; достижение в среднесрочной перспективе занятости трудоспособного населения на стабильных рабочих местах с уровнем заработной платы (доходов от самозанятости и частного предпринимательства) не менее, чем в 1,5 раза превышающим прожиточный минимум.

Кандидат считает, что для дальнейшего укрепления регулирующей роли государства в социально ориентированной экономике необходимо:

укрепление участия государства в управлении отраслями экономики, имеющими общегосударственное значение;

законодательное закрепление прожиточного минимума на основе стоимости потребительской корзины, достаточной для удовлетворения первоочередных жизненных потребностей каждого человека;

достаточной для удовлетворения первоочередных жизненных потребностей каждого человека; законодательное закрепление мер государственного регулирования в сфере производства продуктов питания и других товаров повседневного спроса;

и других товаров повседневного спроса; равное и справедливое распределение государственных доходов в целях устойчивого развития территорий, мобилизация дополнительных финансовых ресурсов из государственного бюджета, других внутренних и внешних источников для реализации территориальных программ;

в целях устойчивого развития территорий, мобилизация дополнительных финансовых ресурсов из государственного бюджета, других внутренних и внешних источников для реализации территориальных программ; создание специальных районных и городских инвестиционных фондов развития импортозамещающего производства путем направления в местные бюджеты части поступлений от таможенных платежей за ввоз на соответствующие территории импортных товаров;

путем направления в местные бюджеты части поступлений от таможенных платежей за ввоз на соответствующие территории импортных товаров; введение в практику механизмов «производственной ипотеки» путем создания готовых предприятий за счет инвестиционных ресурсов банков с последующей реализацией в кредит или предоставлением в лизинг предпринимателям;

путем создания готовых предприятий за счет инвестиционных ресурсов банков с последующей реализацией в кредит или предоставлением в лизинг предпринимателям; предоставление льготных кредитов для обоснованных бизнес-проектов по производству импортозамещающих социально значимых товаров и услуг.

По мнению Максуды Варисовой, насыщение внутреннего рынка товарами отечественного производства с высокой добавленной стоимостью является одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического развития.

На уровне хокимиятов планируется сформировать и утвердить среднесрочные территориальные программы по производству жизненно важных и безопасных продуктов питания и товаров первой необходимости. Эти программы намечено привести в соответствие с госзаказами на создание рабочих мест в регионах и программами подготовки специалистов со средним специальным и высшим образованием.

Кроме того, в программах территориального развития наряду с ростом местной промышленности особое внимание должно уделяться вопросам повышения эффективности выращивания сельскохозяйственной продукции, эффективного использования земельных и водных ресурсов. При этом необходимо:

создание устойчивых и эффективных систем производства продуктов питания на основе внедрения методов ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить продуктивность сельскохозяйственного производства;

увеличение инвестиций в развитие сельской инфраструктуры, сельскохозяйственных исследований и технологий;

развитие кооперации между производителями сельскохозяйственной продукции и перерабатывающими предприятиями.

На основе решения этих задач ожидается достижение следующих целей:

насыщение внутреннего рынка доступными продуктами питания и социально значимыми товарами, недопущение резкого роста цен на эти товары и услуги;

создание стабильных и высокооплачиваемых рабочих мест на предприятиях по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;

повышение эффективности обеспечения занятости населения, особенно молодежи.

«Мы считаем, что либерализация экономики и свободные рыночные отношения сами по себе не гарантируют достижения целей социального развития общества. В этой связи необходимо формирование системы демократического государственного и общественного регулирования и контроля за экономическим развитием», — отмечает кандидат.

Для этого предлагается:

повсеместное внедрение механизмов социального диалога и демократического общественного контроля по вопросам осуществления структурных реформ в экономике и внедрения новых технологий с тем, чтобы эти процессы сопровождались повышением уровня занятости населения на стабильных высокооплачиваемых рабочих местах и обеспечивали надлежащий уровень безопасности и охраны труда и экологической чистоты производства;

создание эффективной системы общественного контроля над внешним государственным долгом и инвестициями, обеспечивающей защиту общественных интересов в инвестиционной политике.

Кроме того, кандидат предлагает ввести налог на роскошь. «За предметы роскоши, дорогие товары, автомобили, особняки следует облагать налогом», — считает она.

3. Обеспечение социальной доступности качественных продуктов питания и товаров повседневного спроса





Чтобы цены и тарифы на социально значимые товары и услуги не превышали норм, установленных нормативными документами, необходимо установить строгий государственный и общественный контроль за формированием этих цен, считает Максуда Варисова.

Для этого намечено принять следующие меры:

законодательное закрепление, с учетом прогрессивного зарубежного опыта, а также соответствующих рекомендаций и норм универсальных международных документов механизмов государственного регулирования в сфере производства;

разработка и внедрение в практику целевых госпрограмм по обеспечению малообеспеченных слоев населения необходимыми для жизни доступными и качественными продуктами питания;

ориентирование отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства на насыщение внутреннего потребительского рынка продуктами питания и товарами повседневного спроса отечественного производства;

отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства на насыщение внутреннего потребительского рынка продуктами питания и товарами повседневного спроса осуществление гибких мер налогового и таможенного регулирования в сфере импорта продуктов питания и других товаров повседневной необходимости, для производства которых в стране нет ресурсов и условий.

«Кроме того, исходя из опыта развитых стран мира, необходимо содействовать развитию благотворительной деятельности по созданию сетей социальных магазинов, реализующих продукты питания и товары повседневной необходимости по доступным ценам малообеспеченным семьям и другим нуждающимся в социальной защите слоям населения», — отмечает Максуда Варисова.

4. Обеспечение социальной доступности жилья и коммунальных услуг





Кандидат от НДПУ намерена добиваться расширения строительства доступного жилья для нуждающихся в социальной защите слоев населения, включая лиц с инвалидностью, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, женщин, находящихся в тяжелом социальном положении.

Для решения этого необходимо:

стимулирование отечественного производства строительных материалов и конструкций на основе современных инновационных технологий;

и конструкций на основе современных инновационных технологий; совершенствование практики льготного ипотечного кредитования строительства доступного жилья для нуждающихся в социальной защите слоев населения.

строительства доступного жилья для нуждающихся в социальной защите слоев населения. разработка проекта и принятие закона «Об основах регулирования тарифов на коммунальные услуги»;

реализация в среднесрочной перспективе территориальных инвестиционных программ, в том числе, программ, осуществляемых на местах в порядке государственно-частного партнерства, по обеспечению населения в городах и сельских населенных пунктах доступной электроэнергией, теплом и горячей водой;

обеспечение информационной открытости и усиление общественного контроля за тарифами в ЖКХ в целях недопущения их необоснованного завышения организациями, оказывающими коммунальные услуги;

в целях недопущения их необоснованного завышения организациями, оказывающими коммунальные услуги; обеспечение в среднесрочной перспективе расширения площади зеленых зон, парков отдыха, игровых площадок для детей в городах и населенных пунктах с созданием необходимых условий для отдыха лиц с инвалидностью.

5. Обеспечение качественной и полноценной медицинской помощи для всех слоев населения





Приоритетными направлениями повышения качества первичной медицинской помощи, особенно, в развитии сети оказания квалифицированной первичной медицинской помощи малообеспеченным, Максуда Варисова считает:

законодательное закрепление перечня гарантируемых государством обязательных медицинских услуг и лекарственных средств, предоставляемых бесплатно во всех медицинских учреждениях, вне зависимости от форм собственности и источников их финансирования;

предоставляемых во всех медицинских учреждениях, вне зависимости от форм собственности и источников их финансирования; организация ежегодной бесплатной диспансеризации населения с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в том числе, малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, других уязвимых социально-демографических групп;

с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в том числе, малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, других уязвимых социально-демографических групп; совершенствование системы бесплатного предоставления отдельным категориям населения, в том числе, пенсионерам, лицам с инвалидностью, лекарственных средств, медикаментов, средств протезирования и другой медико-социальной помощи;

разработка проекта и принятие закона «О государственном регулировании цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

6. Обеспечение равного доступа молодежи к качественному образованию

Чтобы обеспечить равные для всех слоев населения возможности получения качественного дошкольного, среднего, профессионального и высшего образования, планируется принять следующие меры:

обеспечение полного охвата бесплатной обязательной подготовкой детей в возрасте 6 лет к начальному образованию, открытие в каждом населенном пункте дошкольных образовательных учреждений;

открытие в каждом населенном пункте дошкольных образовательных учреждений; гарантированное обеспечение учащихся и воспитанников сбалансированным здоровым питанием в школах и дошкольных образовательных учреждениях;

и дошкольных образовательных учреждениях; законодательное закрепление и практическое внедрение современных механизмов регулирования бесплатного получения высшего образования. В том числе, установление размера стипендий, в зависимости от успеваемости студентов и их участия в инновационной деятельности, на уровне, достаточном для удовлетворения их жизненных потребностей и обеспечение всех нуждающихся в этом студентов комфортными условиями проживания в общежитиях;

В том числе, установление размера стипендий, в зависимости от успеваемости студентов и их участия в инновационной деятельности, на уровне, достаточном для удовлетворения их жизненных потребностей и обеспечение всех нуждающихся в этом студентов комфортными условиями проживания в общежитиях; господдержка получения образования одаренными детьми из малообеспеченных семей;

дальнейшее развитие в отдаленных сельских населенных пунктах сети предназначенных для детей учреждений культуры и спортивных сооружений, центров «Баркамол авлод», школ музыки и искусства;

расширение поддержки детей с инвалидностью, обеспечение для них равных возможностей в духовно-просветительской сфере. Развитие инклюзивного образования, включая издание и приобретение специальной литературы, в том числе, на основе алфавита Брайля со звуковым сопровождением и предоставление льгот преподавателям, работающим в этой сфере.

7. Народная демократия и социальное равенство





Кандидат от НДПУ выступает за формирование в стране системы народной демократии. Это означает обеспечение участия в государственной, общественной жизни, судебно-правовой системе на основе равенства для всех, в том числе и для нуждающихся в социальной защите слоев населения.

При этом необходимо поддерживать и поощрять активное участие в социальной, экономической и политической жизни всех людей, независимо от их возраста, пола, наличия инвалидности, национальности, вероисповедания и социального происхождения.

Для этого намечено добиваться:

ликвидации всех проявлений социального неравенства внутри страны;

внутри страны; законодательного закрепления обязательности проведения общественного обсуждения и общественной экспертизы проектов нормативно-правовых документов актов по вопросам, связанным с удовлетворением жизненных потребностей населения;

по вопросам, связанным с удовлетворением жизненных потребностей населения; внедрения механизма общественных консультаций с парламентскими фракциями политических партий и партийными группами в кенгашах народных депутатов перед принятием исполнительными органами власти решений по вопросам, затрагивающим наиболее важные стороны социально-экономической жизни страны, влияющим на удовлетворение социальных интересов и жизненных потребностей населения и вызывающим особый общественный интерес;

создания необходимых условий для свободного участия нуждающихся в социальной защите слоев населения в обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов;

расширения непосредственного участия институтов гражданского общества в госуправлении.

Приоритетными направлениями реформирования судебно-правовой сферы являются обеспечение доступности судебных механизмов защиты прав граждан, дальнейшее укрепление верховенства закона, неукоснительное соблюдение принципа равенства прав, обязанностей и возможностей.

Для этого необходимо:

обеспечение полноценного участия граждан в отправлении правосудия в качестве народных заседателей в судах;

развитие деятельности добровольных формирований «Халк посбонлари» по обеспечению спокойствия граждан и общественной безопасности;

по обеспечению спокойствия граждан и общественной безопасности; обеспечение полного и безусловного выполнения на практике норм и правил, установленных антидискриминационным законодательством, особенно в отношении нуждающихся в социальной защите слоев населения;

обеспечение с оциальной доступности адвокатуры и юридических услуг для защиты малообеспеченных граждан, права которых нарушены;

для защиты малообеспеченных граждан, права которых нарушены; создание социально доступной системы оказания правовой помощи и услуг нуждающимся в социальной защите слоям населения, развитие сети «юридических клиник», предоставляющих им бесплатные консультации;

дальнейшее повышение эффективности работы по повышению правовой культуры населения, создание системы юридических консультаций на базе органов самоуправления граждан. В том числе, проведение консультаций по социальным вопросам, которые поднимаются в обращениях, нуждающихся в социальной защите слоев населения, направляемых в государственные и представительные органы.

8. Развитие гражданского общества и обеспечение социальной стабильности





Максуда Варисова выступает за дальнейшее развитие свободного гражданского общества в стране и считает, что для этого необходимо:

развитие системы махалли как наиболее эффективной и справедливой формы решения проблем населения, обеспечение ее полноценного участия в решении административных, социальных, экологических, культурных и других проблем;

как наиболее эффективной и справедливой формы решения проблем населения, обеспечение ее полноценного участия в решении административных, социальных, экологических, культурных и других проблем; расширение участия институтов гражданского общества в прозрачном и конструктивном обсуждении принимаемых законов и законодательных актов, результатов деятельности органов государственного управления;

принятие конкретных мер по дальнейшему повышению прав и полномочий политических партий, их депутатских объединений в вопросах воздействия на решение актуальных экономических и социальных задач;

их депутатских объединений в вопросах воздействия на решение актуальных экономических и социальных задач; широкое развитие практики социального и государственно-частного партнерства между государственными органами и институтами гражданского общества;

повышение уровня непосредственного участия институтов гражданского общества и граждан в общественном контроле, государственном управлении и реализации социальных проектов.

«Государственная молодежная политика должна служить обеспечению активного участия молодежи в политической жизни страны. Необходимо дать возможность талантливой молодежи работать в системе политических партий, других институтов гражданского общества», — подчёркивает кандидат в своей программе.

Кроме того, планируется внедрить в деятельность госорганов современных методов «социальной диагностики», позволяющих заблаговременно выявлять проблемы, влияющие на социальные настроения населения, и обеспечивать их эффективное решение.

9. Международная политика

Кандидат от НДПУ является сторонником проведения инициативной международной политики, направленной на укрепление международного статуса Узбекистана, активное развитие отношений сотрудничества и партнерства с другими странами на основе взаимной заинтересованности и равноправия, развитие отношений со странами СНГ на основе принципов добрососедства, обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Максуда Варисова считает, что в этом направлении необходимо уделить особое внимание реализации следующих задач: