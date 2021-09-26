Заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Исломбек Бокижонов на пресс-конференции 24 сентября высказался об экологической ситуации в Ташкенте. Помимо прочего, он затронул вопросы неработающих ирригационных лотков (арыков), высыхания можжевельников (арча) и необходимости 1600 подземных колодцев, строительство которых анонсировал хоким города Джахонгир Артыкходжаев

«В каком арыке течёт вода? Думаю, на этот вопрос нет ответа ни в одном из 12 районов Ташкента. Говорят, что 65% [арыков] работает, но это не значит, что в них течёт вода. Вы это сами видите», — сказал Исломбек Бокижонов.

По его словам, президент поручил ответственным организациям отремонтировать ирригационные лотки. «Если мы наладим работу лотков, это повлияет на климат в городе», — отметил он.

«Во-вторых, имеется вопрос, нужна ли потребность в 1500 колодцах (о необходимости 1600 скважин говорил хоким Ташкента — ред.). Поскольку 20−30% воды, которая сбрасывается в арыки со скоростью 3−5−10 кубометров в секунду, уйдёт в корни деревьев. Остальную часть можно перебросить обратно в канал», — пояснил он.

На совещании 24 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечал, что резкое снижение уровня поверхностных и подземных вод негативно влияет на экологическую ситуацию. Он сообщал, что уровень подземных вод в Ташкенте снизился до 7 м, а в Джизаке и Галляаральском районе — до 4 м.

«Снижение уровня подземных вод — это очень плохо не только для подземных вод, но и для деревьев, растительного и животного мира. Поэтому на днях я дал поручение сотрудникам [Управления по вопросам биоразнообразия и охраняемых природных территорий]. Если вы обратили внимание, началось высыхание 5−10% можжевельников, с верхушки начинают желтеть. Многие из нас говорят, что пришло какое-то заболевание. Но почему заболевание пришло только в Ташкент? Мы должны это понять», — сказал Исломбек Бокижонов.

Замглавы Госкомэкологии сообщил, что для изучения ситуации привлекаются учёные из Академии наук. Он дал прямое поручение начальнику Ташкентского городского Управления по экологии и охране окружающей среды Нодиржону Юнусову в короткое время изучить проблему.

Исломбек Бокижонов предположил, что высыхание деревьев может быть связано со снижением уровня подземных вод, из-за чего может возникнуть ситуация, когда «можжевельник вынужден выпускать воду из корней».

«В стволе этого дерева есть вода. Здоровый можжевельник может хранить в себе до 450 литров воды. Чинары и другие деревья берут воду из-под земли и выпускают пар, кислород в атмосферу. А можжевельник делает обратное: получает влагу из атмосферы, хранит в стволе и отдаёт воду земле», — отметил он.

Исломбек Бокижонов сообщил, что в Ташкенте функционирует около 352 скважин.

«Если в каком-то районе поднимается уровень подземных вод, то начинает работать насос, перекачивает воду и сбрасывает её в арыки. Если где-то уровень снижается, то для его сохранения не используется насос и принимаются меры по восполнению воды. Если это заброшенная территория, то там есть риск высыхания деревьев», — отметил замглавы Госкомэкологии.

Он заверил, что в ближайшее время будет предоставлена информация о причинах высыхания деревьев, а также о рисках при увеличении или уменьшении количества скважин.

Президент отмечал, что в столице стало много хвойных деревьев и газонов, требующих большого количества воды. Он поручил пересмотреть порядок посадки деревьев в разрезе каждой улицы и внедрить систему закрепления деревьев за владельцами зданий и сооружений.