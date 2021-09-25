«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz рассказывает, что приготовить из тыквы — королевы осени.

Татарская бурма с тыквой





Бурма — традиционное блюдо крымских татар. В пласт теста заворачивают начинку из мяса и сезонно — тыквы. По желанию можно добавить картофель. Бурма готовится в духовке.

Тыквенный рулет





Пряный и влажный бисквит на тыквенном пюре органично сочетается с начинкой из крем-сыра.

Самса с тыквой из готового слоёного теста

Необычную нотку во вкус традиционной узбекской самсы с тыквой добавит гвоздика. Кроме того, пряность наполнит ароматом кухню.

Жаркое в тыкве

Жаркое в тыкве — это красивое, ароматное и вкусное блюдо. «Посуда» же может стать сочным гарниром.

Тыквенный крем-суп

Выходные обещают быть теплыми и солнечными. Самое время приготовить красивый, яркий, легкий и питательный суп из тыквы на основе овощного или куриного бульона.

Тыквенный синнабон





Тыква — культура, из которой вкусными получаются не только сытные блюда, но и десерты. Она прекрасно сочетается с разными специями, а значит, нужно обязательно испечь самые пряные булочки с тыквой.

Тыквенный кекс

Тыквенный кекс по этому рецепту получается в меру сладким, ярким и ароматным. Кекс имеет воздушную и лёгкую текстуру.