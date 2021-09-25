Председатель Службы государственной безопасности Абдусалом Азизов переизбран на пост президента Ассоциации футбола Узбекистана. Об этом было объявлено 25 сентября на отчётно-выборном конгрессе АФУ, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Абдусалом Азизов руководил ассоциацией с июля 2019 года, сменив на этом посту первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова. За его переизбрание проголосовали представители 45 организаций, входящих в состав АФУ.

В конгрессе также был рассмотрен вопрос с избранием первого вице-президента ассоциации, которым с 2019 года являлся Равшан Ирматов. За его переизбрание на этот пост проголосовали 42 представителя организаций.