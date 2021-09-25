Seoul Mun — современный торгово-досуговый центр, который возводится на территории 40 тысяч кв. м в центре Ташкента. Концепция проекта предполагает реализацию более 22 тысяч кв. м коммерческой недвижимости вдоль водоема.

Строительство проекта стремительно и уверенно продолжается. На юго-восточном берегу канала Бурджар блоки подняты в полную высоту. Надежность строений доказывают параметры уже возведенных помещений. Высота потолков в магазинах достигает шести метров. Колонны перекрытий обладают внушительными параметрами 40×70×550 см. На 55% завершены работы по возведению перегородок магазинов, для которых используется автоклавный газобетон марки D600.

Также продолжаются работы по монтажу кровли: конструкционная сталь, фанера OSB, деревянные перекрытия, минеральная вата, пароизоляционная и воздухопроницаемая мембраны. Завершающим покрытием станет итальянская черепица.

На северо-западной стороне канала были заложены 4041 м железобетонных свай. По горизонтали установлены 3034 м анкеров, поддерживающих вертикальные сваи. Залиты фундаменты двух блоков, начаты работы по армированию колонн.

До 30 сентября действуют выгодные предложения — скидки до 30% и увеличенный срок рассрочки до 30 месяцев. Площадь помещений от 25 до 308 кв. м поможет выбрать подходящий вариант недвижимости.

В офисе продаж Dream City вы можете ознакомиться со строительными работами в режиме онлайн, посетить шоурум коммерческого помещения и получить персональное предложение с различными вариантами оплаты.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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