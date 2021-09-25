Постановлением президента Шавката Мирзиёева от 24 сентября утверждена Программа развития видов велоспорта в 2021—2022 годах.

Согласно документу, с 2022/2023 учебного года начнёт функционировать Республиканская школа-интернат велоспортивного мастерства на 100 человек, входящая в систему Министерства туризма и спорта и финансируемая за счёт средств государственного бюджета. Школа получит общежитие, столовую и учебное здание, соответствующие международным стандартам.

Со следующего учебного года (ежегодно) учащиеся, успешно сдавшие установленные по видам велоспорта экзамены, будут приниматься в пятый класс Республиканской школы-интерната велоспортивного мастерства.

Кроме того, в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах по игровым видам спорта и лёгкой атлетике дополнительно появятся 25 отделений по велоспорту, а также по одному отделению в Бухарском, Каршинском, Навоийском и Термезском колледжах олимпийского резерва.

Постановлением одобряются предложения Министерства туризма и спорта, Национального олимпийского комитета и Федерации велоспорта, предусматривающие с 2022/2023 учебного года:

поэтапное увеличение действующих параметров государственного заказа приёма на учёбу по видам велоспорта в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, во все колледжи олимпийского резерва;

открытие бакалавриата по велоспорту в Нукусском и Ферганском филиалах Узбекского государственного университета физической культуры и спорта.

При Федерации велоспорта появится Спортивный клуб профессиональных велосипедистов Узбекистана, основными задачами и направлениями которого определены:

получение лицензий на право участия в Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских играх посредством участия в международных соревнованиях по всем видам велоспорта;

принятие мер, необходимых для ускоренного развития видов велоспорта в регионах;

привлечение частных клубов к участию в международных соревнованиях, оказание им организационной и практической помощи;

улучшение позиции национального бренда «Uzbekistan» в международном рейтинге национальных брендов мира «NationBrands».

Клуб будет иметь свои представительства за рубежом и финансироваться за счёт средств государственного бюджета (ежегодно — 10 млрд сумов), Фонда поддержки туризма и спорта и иных источников, не запрещенных законодательством.

Минтуризма и спорта совместно с Федерацией велоспорта поручено наладить полноценную и эффективную деятельность клуба, обеспечить участие членов национальных сборных в международных соревнованиях, обеспечить инвентарем, спортивной одеждой, продовольствием, пищевыми добавками, витаминами, оборудованием, материалами и необходимыми медицинскими средствами.

Постановлением создаётся Республиканский совет по развитию велоспорта, который займётся подготовкой документов по:

изменению статуса велосипедиста в качестве пассажира на участника дорожного движения;

разработке системы поощрения работодателей, организовавших стоянку для велосипедов вокруг министерств, ведомств и организаций;

созданию велосипедных стоянок вокруг образовательных учреждений, а также системы поощрения создания велоклубов среди учащихся и студентов;

запуску системы продажи велосипедов гражданам и организациям на основе кредитов и лизинга и другие.

В соответствии со специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ОНН, принятой 12 апреля 2018 года, 3 июня в Узбекистане будет отмечаться Всемирный день велосипеда, в рамках которого в областях и Ташкенте будут проводиться веломарафоны на дистанции не менее 15−20 км путём привлечения разных слоев населения.

С 2022 года не ежегодной основе будут проводиться:

многодневные международные велогонки по шоссейному (Road) и горному (MTB) видам велоспорта в Ташкентской области — «Oqtosh-Chorvoq-Mountain», Каракалпакстане и Самаркандской области — «Save-Aral»;

многодневные международные велогонки по трековому (Track) виду велоспорта в Ташкенте — «Silk-RoadTashkent», в Намангане — «Silk-RoadNamangan»;

международная велогонка по мотокроссу (BMX Racing) в Джизакской области — «Zaamin-Cup»;

международные соревнования по фристайлу (BMX Freestyle) в Ташкенте — «Tashkent-GrandPrix».

В Бостанлыкском районе Ташкентской области (по велошоссе) и Самаркандском районе Самаркандской области (по трековому велоспорту) будут построены спортивные сооружения по, предназначенные для проведения республиканских и международных соревнований. Каждый комплекс включит в себя общежитие на 50 коек, столовую на 50 мест, тренажерный зал, медицинский пункт, мастерскую по ремонту велосипедов, помещение для хранения велосипедов, раздевалки и душевые, а также другие необходимые объекты инфраструктуры.

Территориальные подразделения Федерации велоспорта в областях и Ташкенте ежегодно будут получать по 40 единиц велосипедов и по два Damas.

Документом сроком до 1 сентября 2024 года от таможенной пошлины при ввозе освобождаются не производимые в Узбекистане спортивный инвентарь, оборудование, одежда и экипировка, продовольствие и пищевые добавки, витамины, приспособления и материалы, новые и специальные автотранспортные средства и прицепы, предназначенные для перевозки велосипедов, с момента выпуска которых прошло не более семи лет.