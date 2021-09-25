Куда пойти на выходных в Ташкенте?

Три кинопремьеры, выставки, осенний фестиваль в центре столицы, вечеринки в барах, шоу для детей, мастер-классы для взрослых и другие мероприятия предстоящих выходных.



Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.