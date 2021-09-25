Instagram
Telegram
25 и 26 сентября
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
25 и 26 сентября
Куда пойти на выходных в Ташкенте?
Три кинопремьеры, выставки, осенний фестиваль в центре столицы, вечеринки в барах, шоу для детей, мастер-классы для взрослых и другие мероприятия предстоящих выходных.
Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.
Кино
«Клаустрофобы 2: Лига выживших»
«После пробуждения»
«Демоник»
реклама
Город
Korea Week 2021
День рождения Zlotnikov Dance Centre
Фестиваль современного искусства «48 часов Ташкент. RestArt»
Autumn Fest в Central Park
Дети
Детское шоу в Parus'e
Бесплатные квест-румы в Kid's University
Акция для детей в Magic city
Детские мастер-классы в Silk Route Marionettes
реклама
Знания
Творческие мастер-классы в «Мастерской»
Спортивный семинар в Befitbox
Гончарные мастер-классы в Potterville
Мастер-класс «Декоративная тыква»
Вечеринки
Вечеринки в баре
«Семь пятниц»
Вечеринки в TOKU
Вечеринки в баре
One More
Вечеринки в Dudek
Вечеринки в J brothers
Вечеринки в The Time
реклама
Afisha.uz
Обзор фильма «Клаустрофобы 2: Лига выживших»
Рецензия на фильм «Демоник»
Как выглядит Мемориальный комплекс «Шахидлар хотираси» после реконструкции
Что и как носить мужчинам, чтобы быть стильными этой осенью
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3
реклама
Контакты редакции
Реклама
© 2005-2021 «Afisha.uz»
Свидетельство регистрации электронного СМИ №0400 от 24 мая 2007 г.
Учредитель: ООО «Afisha Media» / Главный редактор: Сапаева Галина Вячеславовна
Адрес: 100007, Ташкент, ул. Паркент, 26А / Почта:
info@afisha.uz
Facebook
Instagram
Telegram