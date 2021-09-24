Вечером 24 сентября из Китая в Узбекистан была доставлена очередная партия китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001 в объёме 2 миллиона 499 тысячи 668 доз, сообщило Министерство здравоохранения.

Всего в Узбекистан поставлено 26 миллионов 754 тысячи 208 доз вакцин разных производителей:

20,4 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001;

3 миллиона доз Moderna;

1,5 миллиона доз AstraZeneca;

1,2 миллиона доз Pfizer/BioNTech;

460 тысяч доз «Спутника V».

К настоящему моменту использовано более 19 млн доз вакцин, полностью привиты свыше 4 млн граждан.