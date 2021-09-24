Вечером 24 сентября из Китая в Узбекистан была доставлена очередная партия китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001 в объёме 2 миллиона 499 тысячи 668 доз, сообщило Министерство здравоохранения.
Всего в Узбекистан поставлено 26 миллионов 754 тысячи 208 доз вакцин разных производителей:
- 20,4 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001;
- 3 миллиона доз Moderna;
- 1,5 миллиона доз AstraZeneca;
- 1,2 миллиона доз Pfizer/BioNTech;
- 460 тысяч доз «Спутника V».
К настоящему моменту использовано более 19 млн доз вакцин, полностью привиты свыше 4 млн граждан.