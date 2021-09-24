Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании 24 сентября рассмотрели в первом чтении проект закона о внесении дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, с 1 мая 2020 года по 1 ноября 2022 года от уплаты земельного налога и налога на имущество юридических лиц освобождаются животноводческие, птицеводческие и рыбоводческие хозяйства, пострадавшие вследствие прорыва плотины Сардобинского водохранилища в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах Сырдарьи.

Кроме того, документом предусматривается, что на период до 1 января 2024 года вновь созданные субъекты предпринимательства в Бандиханском, Кызырыкском, Музрабатском и Шерабадском районах Сурхандарьи освобождаются от уплаты земельного налога с юридических лиц, налога на имущество юридических лиц, налога с оборота, налога на доходы физических лиц в фиксированной сумме для индивидуальных предпринимателей.

Депутаты отметили, что поддержка предпринимателей в регионах, пострадавших от стихийных бедствий страны, а также создание налоговых льгот для граждан, проживающих в районах с засоленными землями, придаст импульс повышению уровня жизни населения.

Проект закона концептуально принят депутатами в первом чтении.