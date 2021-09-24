Фракция Социал-демократической партии «Адолат» в Законодательной палате Олий Мажлиса предложила снизить размер штрафа за превышение разрешённой скорости движения водителями автомобилей. Об этом в своём Telegram-канале 23 сентября по итогам обсуждения фракцией проекта закона сообщил депутат партии Кодир Джураев.

24 сентября нижняя палата парламента рассмотрела в первом чтении проект закона о внесении поправок, касающихся безопасности дорожного движения, в Кодекс об административной ответственности Узбекистана. Мы писали, что проект был разработан Министерством юстиции, им планируется разрешить водителям пользоваться телефонами через bluetooth-устройства, отменить требование возить с собой водительские права, техпаспорт и страховой полис, а также штраф за установку монитора в салоне.

По словам Кодира Джураева, «Адолат» предлагает включить в законопроект снижение размера штрафа в санкции части 2 статьи 128−3 КоАО (превышение водителями установленной скорости на величину более 20, но не более 40 км/ч или превышение скорости на величину не более 20 км/ч повторно в течение года после применения штрафа за то же правонарушение) с 5 базовых расчётных величин (1,35 млн сумов) до 3 БРВ (810 тысяч сумов).

Предложение партии подвергли критике популярные блогеры и общественность. Ранее ряд экспертов в материалах на «Газете.uz» подчёркивал, что штрафы должны быть высокими, и что низкие штрафы — это фактически «тарификация правонарушений».

Министерство юстиции со ссылкой на министра Русланбека Давлетова в этот же день заявило, что в проекте закона не предусмотрено снижение штрафа за это нарушение.

Реакции

Юрист, заместитель руководителя Национального информационного агентства (УзА) и популярный блогер Хушнудбек Худайбердиев назвал нелогичным снижение штрафа за смертельно опасное нарушение.

«Нелогично (я постеснялся назвать это глупостью) снижать штраф за высокую скорость, которая приводит к смертям сотен людей в то время, когда штраф за тонировку, установленную без разрешения, даже если она никому не вредит, составляет от почти 7 млн до 11 млн сумов», — написал он.

«Что ж, мы поняли, что депутаты „беззубы“ в вопросе тонировки, превращаясь в слепых и глухих. Но по какой причине нужно уменьшать штраф за превышение скорости, не пойму?» — спросил юрист.

Экономист Бехзод Хошимов подчеркнул, что штрафы за нарушение ПДД надо, наоборот, увеличить, как и размер поощрений для тех, кто о них сообщает.

«Самое главное — надо ввести систему страхования, потому что страхование — это способ спасти жизни людей. Цель — спасти жизни людей. То, что каждый год из-за автомобилей умирает так много людей, говорит о беспечности в вопросе безопасности людей», — заявил он.

Журналист Мухбир Далиев считает предложение о снижении штрафов «чистым лобби». «Почти каждый день люди становятся жертвами скорости. Это как насмешка над народом», — отметил он.

Журналист Кобил Хидиров, ведущий популярный блог Davletovuz, написал: «Так бывает, когда решения принимают люди, передвигающиеся только на машине: они думают только о своём удобстве».

Мнения экспертов

В недавнем интервью «Газете.uz» директор по решениям в области общественного транспорта российской компании SIMETRA Владимир Валдин объяснял, что штрафы в сфере безопасности дорожного движения «не должны быть посильны карману народа, у них другая цель».

Он приводил пример с нарушением правил парковки: «Это общественно опасное правонарушение. Потому что человек, занимающий своей машиной место подъезда автобуса к остановке, снижает мобильность до 100 пассажиров в одном автобусе. А автобусов может быть несколько… Посильный народному карману штраф — это фактически тарификация правонарушений».

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Узбекистане доктор Лианн Куппенс в интервью нашему изданию отмечала: «Хотя говорить об этом и неприятно., мелкие штрафы не помогут. Штрафы должны быть шокирующими, чтобы люди задумывались: я не могу себе позволить нарушать. Так будет меняться поведение людей».