В пятницу и субботу, 24−25 сентября, по Узбекистану сохранится солнечная и очень теплая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Столбик термометра в дневные часы будет подниматься до отметки +32…+34 градуса, что на 4−6 градусов выше нормы этих дней.

В воскресенье вынос теплой воздушной массы сохранится по большей части территории Узбекистана, в ночные часы температура составит +15…+17 градусов, днем — +35…+37.

На северные районы страны в воскресенье начнется заток прохладного воздуха с районов Поволжья. К вечеру по Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха понизится ночью до +7…+12, днем — до +20…+25 градусов.

В понедельник прохладный воздух распространится на всю территорию Узбекистана. Температурный фон по стране резко снизится, в течение первой половины недели дневная температура воздуха будет в пределах +23…+27 градусов, ночная — +12…+15.

Вторжение холодной воздушной массы 26−27 сентября будет сопровождаться увеличением облачности и местами усилением ветра до 15−20 м/с.

Во второй половине недели ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.