Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и управления Службы государственной безопасности по Каракалпакстану задержали гражданина Р. Э., обещавшего поступление в вуз.

Как сообщили в пресс-службе департамента, в беседе с гражданином Ш. задержанный представился сотрудником Государственного центра тестирования и обещал через своего знакомого по имени Али обеспечить проходные баллы 29 абитуриентам, провалившим вступительные экзамены в вузы.

За это он потребовал 83 тысячи долларов и был задержан при получении указанной суммы. Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса, ведётся следствие.