Отсутствие ответственности за нарушение законов о защите журналистов создаёт множество проблем в этой сфере, заявил на круглом столе 23 сентября депутат Законодательной палаты, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

«В некоторых случаях мы видели, как ломали камеры журналистов. Мы также видели, как журналистов куда-то не пускали или преследовали их. Это очень постыдные и смешные ситуации. Но каков результат? Вся общественность это видела, узнала о неправильном отношении к профессиональной деятельности журналиста. Но каковы правовые последствия? На это нет ответа», — сказал он.

Несмотря на наличие законов о защите журналистов, ответственности за их нарушение нет. Депутаты несколько раз пытались решить этот вопрос, но «некоторые ведомства не захотели этого», отметил Расул Кушербаев.

«Что мешает депутату? Он должен согласовывать разработанные законопроекты с соответствующими министерствами и ведомствами. Я постоянно конфликтую с каким-либо министерством или ведомством, но завтра я должен просить у них подписать закон, чтобы он „прошёл“. Это мешает нам. Если [документ] вносит правительство, пользуясь своим рычагом, то он может пройти быстрее», — сказал депутат.

Он напомнил, что право законодательной инициативы есть у президента, Кабинета министров, генерального прокурора, депутатов и других. Но депутаты не могут внести законопроект на рассмотрение в Законодательную палату без согласования с министерствами и ведомствами, что приводит к конфликту интересов. Сейчас предлагается предоставить депутатам вносить документы напрямую.

Именно эта проблема стала препятствием для того, чтобы внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об ответственности за воспрепятствование деятельности журналиста и его преследование, сказал Расул Кушербаев. Такая ответственность уже введена в уголовное законодательство России, Беларуси и Казахстана, отметил он.

«Мы постараемся провести [законопроект] в этом году. Но это непросто, если честно. Законы, касающиеся свободы слова, — это законы политического характера. Это также деликатный вопрос. Если вы хотите что-то немного изменить, то вас, в первую очередь, могут подвергнуть критике международные организации. Во-вторых, это тонкий вопрос, поскольку, он связан с определением политического курса», — сообщил парламентарий.

Расул Кушербаев заявил, что сейчас в выступлениях главы государства поднимается вопрос о включении ответственности в Кодекс об административной ответственности.

«Правда, речь идет о деятельности редакции, СМИ. То есть это могут быть действия, за которые предусмотрена административную ответственность. Например, вмешательство учредителя в творческую деятельность [редакции] или вмешательство извне. Но мы должны включить преследование, воспрепятствование в Уголовный кодекс с точки зрения профессии журналиста», — сказал он.

Ввести административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналистов предлагалось ещё в августе 2019 года, но эта норма не была принята.

В феврале текущего года в Уголовный кодекс было предложено включить ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналиста, то есть использование своего служебного положения путём применения насилия или угрозы применения насилия в отношении журналиста или его близких родственников с целью заставить его или её распространять или не распространять какую-либо информацию.