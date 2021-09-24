В 1/8 финала чемпионата мира по футзалу сборная Узбекистана потерпела поражение от команды Ирана. Матч, прошедший 24 сентября в Литве, завершился со счётом 8:9.

В составе национальной команды Хусниддин Нишонов оформил хет-трик (9', 30', 33'), а Дилшод Рахматов — дубль (17', 38'). Также отличились Ихтиёр Ропиев (18'), Анасхон Рахматов (28') и Илхомжон Хамроев (39').

За Иран голы забили Али Хассанзаде (1', 22', 28'), Джавид Мехди (5', 25'), Ахмад Аббаси (16', 36'), Фархад Таваколи (18') и Муслем Оладхобад (29').

Главный тренер сборной Узбекистана Баходир Ахмедов заявил, что Иран — это очень сильная команда, которая занимает 3−4 место в мире.

«Наши ребята показали очень хорошую игру, но из-за ошибок в защите мы сегодня потерпели поражение. Мы также не смогли воспользоваться своими моментами впереди», — сказал он.

Наставник отметил, что доволен игрой своих подопечных, и пообещал повысить уровень команды.

Сборная Узбекистана по футзалу поблагодарила Литву за организацию чемпионата мира. Фото: Ассоциация футбола.

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