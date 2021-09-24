FLEX — это программа культурного обмена Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента США, реализуемая в Узбекистане Американскими Советами по международному образованию: ACTR/ACCELS (Американские Советы) при поддержке Министерства образования Узбекистана. Программа предоставляет ученикам со всего Узбекистана возможность учиться в средней школе США и жить в американской принимающей семье в течение одного учебного года.

Основная цель программы FLEX — улучшить взаимопонимание, а также развивать и укреплять долгосрочные отношения между гражданами США и других народов и стран. Государственный департамент США поддерживает обмены для учащихся средних школ из более 50 стран через FLEX и другие учебные годовые программы. С момента создания программы в 1993 году более 29 тысяч студентов приняли участие в программе FLEX, более тысячи выпускников FLEX из Узбекистана смогли поехать в США для обмена. Летом 2021 года 37 участников отравились по программе FLEX в США, где будет проходить их год академического обмена.





Прием заявок на 2022−2023 академический год FLEX начался 13 сентября.

Заявки принимаются на сайте.

Срок подачи заявки — до 15 октября 2021 года.

Участие в программе FLEX является открытым и бесплатным для всех участников, которые соответствуют критериям, и проходит на конкурсной основе. Ученики с ограниченными физическими возможностями также могут принять участие в отборе. Каждый год около 20 школьников с ограниченными физическими возможностями становятся финалистами программы FLEX. Они проходят такой же отбор, как и другие кандидаты. Участник может подать только одну заявку в год во время конкурсного периода.





Все желающие принять участие в конкурсе должны:

быть гражданами Узбекистана;

соответствовать возрастным критериям и классу обучения. Быть рожденным в период с 1 января 2005 года по 15 июля 2007 года и обучаться в 9, 10, или 11 классе или на первом или втором курсе лицея/колледжа (после 9 класса);

на момент подачи заявления должны быть зачисленными в среднюю школу или лицей/колледж в Узбекистане и посещать ее на момент подачи заявления;

иметь отличные и хорошие оценки;

изучать ранее английский язык и демонстрировать владение языком на момент участия в конкурсе;

соответствовать требованиям по выдаче американской въездной визы.





Кандидаты могут участвовать в процессе подбора финалиста из любого региона Узбекистана, имея доступ к интернету, используя мобильное устройство либо компьютер.

Отбор по программе FLEX по-прежнему будет включать в себя три строгих тура тестирования:

Первый тур открыт для подходящих кандидатов с 13 сентября по 15 октября 2021 года. Этот тур включает в себя предварительную подачу онлайн-анкеты и три вопроса эссе, которые должны быть представлены в течение 10 дней с момента начала подачи заявки. Во втором туре школьники/претенденты будут приглашены принять участие в онлайн-тесте по английскому языку. В третьем, заключительном туре участвуют полуфиналисты. Он начнется в ноябре/декабре 2021 года и будет включать в себя интервью, еще три вопроса эссе, анкетирование и углубленный тест по английскому языку. Участники, которые перейдут на этот этап, будут приглашены офисом Американских Советов в Узбекистане.





Подробную информацию о программе FLEX можно получить на сайте.

Инструкции подачи заявки онлайн можно узнать Telegram.

E-mail: flex.uz@americancouncils.org

Telegram: t.me/ACCELS

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