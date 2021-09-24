«Листопад скидок» — это отличный шанс для тех, кто давно мечтал приобрести квартиру в современной новостройке от надежного застройщика First Development Group. Акция действует до 26 сентября и распространяется на известные жилые комплексы:
- Parkent Plaza;
- Manhattan.
Получить скидку можно в центральном офисе FDG, а также в новом офисе продаж ЖК Manhattan. Также до конца сентября компания FDG дарит приятный бонус всем покупателям.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−777−01−01, (+998) 78−150−55−11.
Адрес центрального офиса продаж: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.
Головной офис продаж Manhattan: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Махатмы Ганди, 41.
Ориентир: Central Park.
Сайт: fdg.uz, manhattan.uz
Telegram: t.me/fdguz
Instagram: @fdg_uz
Facebook: fb.com/firstdevelopmentgroup
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