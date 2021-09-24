«Листопад скидок» — это отличный шанс для тех, кто давно мечтал приобрести квартиру в современной новостройке от надежного застройщика First Development Group. Акция действует до 26 сентября и распространяется на известные жилые комплексы:

Parkent Plaza;

Manhattan.





Получить скидку можно в центральном офисе FDG, а также в новом офисе продаж ЖК Manhattan. Также до конца сентября компания FDG дарит приятный бонус всем покупателям.





Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−777−01−01, (+998) 78−150−55−11.

Адрес центрального офиса продаж: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.

Головной офис продаж Manhattan: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Махатмы Ганди, 41.

Ориентир: Central Park.

Сайт: fdg.uz, manhattan.uz

Telegram: t.me/fdguz

Instagram: @fdg_uz

Facebook: fb.com/firstdevelopmentgroup

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