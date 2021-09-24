В августе мы публиковали статью, посвящённую адекватности рейтинговой системы, внедрённой Минвузом в 2015 году. Колумнист «Газеты.uz» философ, социолог и антрополог Валерий Хан подверг критике разработку Минвуза. В этой статье автор размышляет о том, какой должна быть рейтинговая система, оценивающая труд преподавателей.

Будучи философом по образованию и имея последние 25 лет профессиональное отношение к истории, этнологии, социологии и политологии, я буду говорить об оценивании научно-педагогического труда в общественных науках и не хочу вторгаться в область естественных и технических наук. Вместе с этим некоторые предложения могут быть использованы и при создании рейтинговой системы для естественных и технических наук, в силу общности научно-педагогического труда в целом.

Оценка достижений в науке и научно-педагогического труда в высших учебных заведениях является частью сравнительно молодой науки «науковедение». В неё входит целый ряд дисциплин — история науки, философия науки, социология науки, методология и логика науки, экономика науки, психология научного творчества и т. д.

Во второй половине ХХ века в рамках науковедения начинает развиваться новое направление — наукометрия, научная дисциплина, связанная с изучением научной информации статистически-количественными методами, в предметную область которой и входит оценка результативности в науке и эффективности научно-педагогического труда. Именно в рамках наукометрии сформировались такие измерительные индикаторы, как индекс Хирша, импакт-фактор и квартиль журнала, индекс цитируемости и др.

В данной статье я остановлюсь только на оценивании научного труда. Оценка лекционных и практических занятий в аудитории, подготовка учебно-методических пособий, научные исследования и воспитательный комплекс настолько отличны друг от друга, что каждый из этих видов деятельности нуждается в своей рейтинговой системе.

При всём этом, принципы (количественные и качественные), предложенные при оценке научного труда, могут быть использованы при оценке как учебно-педагогической и учебно-методической, так и воспитательной деятельности.

В гуманитарных науках в основе научных достижений лежит текст. Можно знать классическую механику, не читая Ньютона, можно знать геометрию, не читая Евклида. Но нельзя знать Платона, Гегеля или Фрейда, не читая их самих. Гуманитарную мысль, её глубину, нюансы нельзя выразить формулой.

В истории науки, по мере накопления разнообразных данных в той или иной области, всегда имела место редукция этого многообразия к некоторой абстрактной (лишённой качественного индивидуального своеобразия) атомарной, относительно неделимой единицы, «клеточке» предметной области той или иной науки.

Так, классическая механика, первая теоретическая область естествознания, стала возможна, когда всё многообразие предметов мира (планеты, камни, здания, люди, все живые и неживые существа) было сведено к понятию тело — абстрактного идеального обобщённого объекта, лишённого формы, запаха и вкуса.

В политической экономии такой «клеточкой» стало понятие товар, в теории эволюции — вид, в синтетической теории эволюции — популяция, в генетике — ген, в цитологии — клетка, в химии — химический элемент, в лексикологии — слово, в логике — понятие, в теории систем — система, в информатике — бит и т. д.

Выделенные «клеточки» лишены индивидуальных качественных особенностей. Тем самым стало возможным их сравнение, измерение, и математическое описание, что означало переход от умозрительной натурфилософии к строгой науке.

Так, в классической механике тела конкретных вещей (лошадь, поезд), выступают как формальные единицы, лишенные качественного своеобразия — тело А и тело Б, а в классической политической экономии товары при обмене выступают не как топор и холст (т. е. обладающие потребительскими стоимостями), а как абстрактные Т 1 и Т 2 , имеющие стоимость (равную или неравную), в основе которой лежат общественно-необходимые затраты рабочего времени.

При создании рейтинговой системы оценки научного труда также должна быть выделена единица этого труда, подающаяся измерению. А иначе научные достижения вообще невозможно будет сравнивать.

В общественно-гуманитарных науках такой условной единицей может быть 1 страница текста, равная 1 баллу, являющегося эквивалентом (стоимостью) неких умственно-физических затрат на производство данной страницы. Тогда тезисы в 2 страницы будут равны 2 баллам, статья в 12 страниц — 12, брошюра в 50 страниц — 50 баллам, монография в 300 страниц — 300 баллам.

И сразу всё встаёт на свои места, а не так, как в системе рейтинга Минвуза, где за тезисы, которые пишутся 1−2 часа, даётся 2 балла, а за монографию, которую пишут годами — 3 балла. При таких оценках преподаватель заработает больше очков, сдавая тезисы, нежели за монографию.

Иначе говоря, количество баллов должно быть пропорционально количеству страниц. При этом необходимо учитывать количество опубликованных тезисов, статей и книг. Таким образом, количество баллов будет пропорционально условному количеству вложенного труда преподавателя.

Кто-то начнёт сравнивать ценность хорошей статьи и плохой книги. Верно, при создании рейтинговой системы научного труда должны быть использованы не только количественные оценки данного труда, но и качественные.

Пока речь шла о математическом (количественном) подходе к оценке стоимости одного балла, без чего невозможны никакие процедуры научного измерения. В данном случае качество текста не оценивается.

В истории науки, по мере накопления разнообразных данных в той или иной области, всегда имела место редукция этого многообразия к некоторой абстрактной (лишённой качественного индивидуального своеобразия) атомарной единице, «клеточке», что позволяло их сравнивать, рассматривать их через призму математических операций. Так, в классической механике тела лишены индивидуальных качественных особенностей конкретных вещей (лошадь с телегой, поезд), а выступают как тело А и тело Б, а в классической политической экономии товары при обмене выступают не как топор и холст (т. е. обладающие потребительскими стоимостями), а как абстрактные Т 1 и Т 2 , имеющие стоимость (равную или неравную), в основе которой лежат общественно-необходимые затраты рабочего времени.

Что касается качества сравниваемой продукции (статьи, книги), то оно может быть оценено за счёт специально введённых повышающих/понижающих коэффициентов (место издания, тираж, распространение, переиздание, рецензии, авторитет рецензентов, цитируемость, степень признания в научном мире, перевод на иностранные языки, рейтинг журнала (если речь идёт о статье), персональная публикация или в соавторстве и т. д. ).

Конечно, введение этих параметров потребует их разработки. Аналогичным образом детально может оцениваться участие в конференциях и грантовых проектах.

Участие в конференциях

Речь должна идти не просто о местных и зарубежных научных конференциях, как в разработке Минвуза. При оценке качества конференции имеют значение масштаб (университетская или республиканская, национальный семинар или региональный форум или всемирный конгресс), место проведения (в Шымкенте с участием вузов Центральной Азии или в Нью-Йорке с участием светил мирового научного сообщества).

И конечно же, учитываться должна каждая конференция: если человек участвовал в пяти конференциях, у него не может быть такое же количество баллов, как у человека, участвовавшего в одной конференции (речь идёт об однопорядковых конференциях).

Участие в грантовых проектах и другие показатели

Важным индикатором является участие в грантовых проектах, особенно в международных. Этот показатель свидетельствует об авторитете учёного в международном научном сообществе. Критериями здесь служат срок реализации гранта (краткосрочный (до года) или долгосрочный (до и более трёх лет)), объём финансирования, участники, грантодатели и т. д.

Учёту подлежат и компетенции в междисциплинарных областях. Например, если историк использует математическое моделирование исторических процессов, такое новаторство обязательно должно быть оценено.

Должны учитываться качество образования и опыт работы. Так, в Южной Корее выпускник Сеульского национального университета может рассчитывать на высокооплачиваемое место в самой престижной компании, так как это лучший вуз страны, который входит в топ 30−40 лучших университетов мира, и его диплом — гарантия качества образования. Причём учитываются не только диплом, но и оценки, полученные во время обучения.

Несколько лет назад у нас поднимался вопрос о заработной плате для иностранных специалистов, окончивших или имеющих опыт работы в университетах, входящих в топ-1000 (почему только в иностранных?). В Узбекистане уже довольно много выпускников иностранных вузов и имеющих опыт работы за рубежом, в том числе и в именитых вузах. Учитывается ли это должным образом при приёме на работу и определении заработной платы?

То же самое касается знания языков, стажировок, членства в международных организациях и редакционных коллегиях журналов, стажировок и т. д. И снова же, здесь должны присутствовать и количественные, и качественные индикаторы.

В итоге возможен выход на формулу, равняющуюся сумме баллов за определённые виды научной деятельности, помноженные на повышающие/понижающие коэффициенты (эти коэффициенты должны быть разными). В связи с этим в команде, разрабатывающей рейтинг, должен быть учёный с математической подготовкой (математик, экономист или социолог), который выведет релевантную формулу.

Кто-то скажет, слишком это все сложно, стоит ли этим заниматься? Разработкой оценки КПД учёного занимаются во всем мире в силу того, что наука стала важнейшей производительной силой. От того, насколько правильно будут оценены труд учёного и созданы соответствующие механизмы мотивации, зависит и экономическое состояние страны. Этим необходимо заниматься!

Главное — это уход от уравниловки. Я уже писал о том, что доход преподавателя должен состоять из двух частей — базовой зарплаты, определённой государством (константы) и оплаты за результаты (переменной). Причём, если в первую входит учёт степени, звания, должности, то во вторую — учёт достижений.

Если рассмотреть опыт стран с развитой наукой, то в большинстве из них у преподавателей одна степень, получаемая в 30−35 лет (PhD), научных званий нет. Размер заработной платы связан с должностью, которая связана с достижениями. В мировой практике давно уже является нормой, когда учёные, имеющие одинаковые степени, получают заработные платы, отличающиеся иногда в разы, в зависимости от индексов, выражающих научный КПД.

Наша многоступенчатость в степенях, званиях и должностях и привязанность заработной платы к ним ведёт к тому, что люди озабочены не научными проблемами как таковыми и их решениями, а марафоном по получению очередного диплома — любыми путями.

Однако степень доктора наук и звание профессора в нашей стране отнюдь не являются гарантией «качества ума» и вклада в науку. Печально, когда профессор по уровню своих знаний не соответствует даже магистранту и докторанту иных зарубежных вузов.

Как заинтересовать вузы, чтобы они брали преподавателей не по звонку, не по знакомству, а по профессиональным качествам и высоким КПД? Например, в Южной Корее это решается так. Борьба за места в рейтинговой таблице вузов имеет прямой материальный интерес — субсидии со стороны государства и набор студентов. Вузы, расположившиеся в верхней части таблицы, получают самые высокие субсидии, и это не маленькие деньги. Высоких мест в таблице можно достичь только благодаря профессионалам с высоким КПД.

Рейтинг неподкупен. Кроме того, большинство университетов в Южной Корее — частные, и от количества студентов зависит благосостояние вуза. Соответственно, студенты стремятся попасть в университеты с хорошим рейтингом, от этого зависит их будущее трудоустройство. Вот и борются вузы за лучшие «мозги».

В каждой науке есть своя специфика, и нецелесообразно оценивать все вузы по одному шаблону. Что касается тех вузов, что не захотят вводить прогрессивные системы, то, заняв последние строки таблицы, они просто не получат столь важные для их существования государственные субсидии — со всеми вытекающими последствиями. И здесь, рано или поздно, заработает механизм конкуренции.

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