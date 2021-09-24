Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и США взяли на себя коллективные и страновые обязательства для решения климатического кризиса. Это следует из совместного заявления правительств стран «C5+1», принятого по итогам министерской встречи 16 сентября (текст опубликован 22 сентября). В онлайн-встрече участвовали главы государственных органов стран Центральной Азии по вопросам климата и спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри.

«Правительства стран „С5+1“ подтвердили критичный характер климатического кризиса, с которым сталкивается сегодня мир. Изменение климата уже привело к сокращению снегопадов в странах Центральной Азии, негативно влияет на доступность воды для обеспечения продовольственной безопасности и производства энергии, ускоряет опустынивание и деградацию почв и сокращает биоразнообразие», — говорится в документе.

Все страны «С5+1», отмечается в заявлении, пообещали, что их определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) будут включать «конкретные цели по сокращению выбросов парниковых газов и конкретные действия для достижения этих целей».

Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) — ключевой элемент Парижского соглашения, принятого в 2015 году. В рамках соглашения стороны обязались подготовить национальные планы по снижению выбросов в своих странах и обновлять их каждые пять лет. Страны должны будут представить ОНУВ в преддверии 26-й Конференции ООН по изменению климата в Глазго 31 октября — 12 ноября.

Страны «С5+1» признали «острую необходимость того, чтобы мир работал сообща для продвижения перехода к нулевому, экологически чистому энергетическому будущему к середине столетия», подчёркивается в заявлении. Участники отметили «значительный потенциал» регионального сотрудничества для достижения этих целей в таких областях, как развитие использования возобновляемых источников энергии и снижение выбросов метана, а также через поддержку слоёв населения, уязвимых к изменению климата.

«В то же время страны „С5+1“ признали, что ускоренные действия по решению проблемы изменения климата могут стать двигателем экономического роста, и признали возможности, возникающие при расширении региональных энергетических связей и улучшении энергетических показателей», — говорится в тексте.

Страны «С5+1» также выразили обеспокоенность «масштабными последствиями» высыхания Аральского моря и «подтвердили заинтересованность» в смягчении последствий изменения климата в ЦА с помощью внедрения высокотехнологичных инноваций, экологически чистых, энергосберегающих и водосберегающих технологий, предотвращения дальнейшего опустынивания и потенциальной миграции, вызванной изменением климата, а также развития экотуризма.

В заявлении отмечается, что страны «C5+1» планируют провести встречу рабочей группы по энергетике и окружающей среде в преддверии конференции в Глазго и обсудить действия для борьбы с изменением климата.

Обязательства стран «C5+1», взятые на сегодня

Узбекистан намерен представить на конференции в Глазго «расширенный и амбициозный» ОНУВ с задачей увеличить долю использования возобновляемых источников энергии до 25% к 2030 году. Задача уже закреплена в Комплексной программе повышения энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы в 2019—2022 годах.

Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году и увеличить долю использования возобновляемых источников энергии до 15% к 2030 году.

Кыргызстан находится на финальной стадии рассмотрения проекта ОНУВ с обязательствами по снижению выбросов парниковых газов на 16% при условии «бизнес как обычно» и 44% при международной поддержке.

США к 2030 году должны сократить чистые выбросы парниковых газов на 50−52% в масштабах всей экономики по сравнению с уровнем 2005 года. Соединённые Штаты также намерены декарбонизировать свою электроэнергетическую систему к 2035 году.