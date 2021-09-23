Одной из главных национальных особенностей узбекского народа является стремление к простоте — простота в общении, простота в поведении, простота в выборе. Учитывая все желания и потребности своих абонентов, а также населения Узбекистана в целом, национальный оператор UZTELECOM стремится всегда разрабатывать и предлагать простые решения для мобильной связи, будь то тарифы, пакеты или другие услуги.
14 сентября UZTELECOM запустил новый тарифный план Milliy, главной особенностью которого стала минимальная стоимость абонентской платы и сверхлимитов.
За абонентскую плату в 15 тысяч сумов в месяц абоненты (физические лица) мобильной связи сети стандарта GSM получают 500 МБ интернет-трафика, 500 SMS и 100 минут на звонки по всему Узбекистану. А когда включенный трафик закончится, каждая единица ресурса — 1 МБ, 1 минута и 1 SMS — обойдется абоненту всего за пять сумов. Просчитать выгоду проще простого.
Подключение к новому тарифному плану осуществляется следующими способами:
- с помощью отправки SMS с текстом 10005 на короткий номер 9999;
- через USSD-портал *111*1/ 2/ 3*11*7#;
- в мобильном приложении MyUZTELECOM;
- в офисах продаж и обслуживания UZTELECOM;
- у официальных дилеров национального оператора.
Расчетный период тарифного плана Milliy является гибким, то есть без привязки к первому числу календарного месяца. К примеру, если абонент подключился 12 сентября, то следующая попытка снятия абонентской платы будет инициирована 11 октября. Удобство использования и выгода — вот, что делает новый тариф от национального оператора таким по-особенному простым.
Также визуальная концепция нового тарифа Milliy была выполнена с использованием национального орнамента. Это стало возможным благодаря социальному проекту Ornaments. Его цель — собрать все национальные узоры прикладного и народного искусства в единый диджитал-каталог. Так, колоритные и запоминающиеся орнаменты со всех регионов Узбекистана стали доступны каждому. Это поможет сохранить национальное наследие искусства для будущих поколений. На данный момент экспедиционная группа специалистов уже побывала в музеях, мастерских и культурных центрах в Самарканде, Бухаре и Ташкенте.
Тарифный план Milliy — национальный тариф от национального оператора.
«UZTELECOM — национальный оператор».
Более подробную информацию о тарифном плане можно получить по ссылке.
Приложение MyUZTELECOM доступно в AppStore и Google Play.
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