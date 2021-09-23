Одной из главных национальных особенностей узбекского народа является стремление к простоте — простота в общении, простота в поведении, простота в выборе. Учитывая все желания и потребности своих абонентов, а также населения Узбекистана в целом, национальный оператор UZTELECOM стремится всегда разрабатывать и предлагать простые решения для мобильной связи, будь то тарифы, пакеты или другие услуги.

14 сентября UZTELECOM запустил новый тарифный план Milliy, главной особенностью которого стала минимальная стоимость абонентской платы и сверхлимитов.

За абонентскую плату в 15 тысяч сумов в месяц абоненты (физические лица) мобильной связи сети стандарта GSM получают 500 МБ интернет-трафика, 500 SMS и 100 минут на звонки по всему Узбекистану. А когда включенный трафик закончится, каждая единица ресурса — 1 МБ, 1 минута и 1 SMS — обойдется абоненту всего за пять сумов. Просчитать выгоду проще простого.

Подключение к новому тарифному плану осуществляется следующими способами:

с помощью отправки SMS с текстом 10005 на короткий номер 9999;

через USSD-портал *111*1/ 2/ 3*11*7#;

в мобильном приложении MyUZTELECOM;

в офисах продаж и обслуживания UZTELECOM;

у официальных дилеров национального оператора.

Расчетный период тарифного плана Milliy является гибким, то есть без привязки к первому числу календарного месяца. К примеру, если абонент подключился 12 сентября, то следующая попытка снятия абонентской платы будет инициирована 11 октября. Удобство использования и выгода — вот, что делает новый тариф от национального оператора таким по-особенному простым.

Также визуальная концепция нового тарифа Milliy была выполнена с использованием национального орнамента. Это стало возможным благодаря социальному проекту Ornaments. Его цель — собрать все национальные узоры прикладного и народного искусства в единый диджитал-каталог. Так, колоритные и запоминающиеся орнаменты со всех регионов Узбекистана стали доступны каждому. Это поможет сохранить национальное наследие искусства для будущих поколений. На данный момент экспедиционная группа специалистов уже побывала в музеях, мастерских и культурных центрах в Самарканде, Бухаре и Ташкенте.

Тарифный план Milliy — национальный тариф от национального оператора.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Более подробную информацию о тарифном плане можно получить по ссылке.

Приложение MyUZTELECOM доступно в AppStore и Google Play.

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