Рейтинговое агентство Ahbor-Reyting присвоило компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» рейтинг платежеспособности по национальной шкале на уровне «uzА++» с прогнозом «стабильный».

Присвоенный уровень является высшей оценкой платежеспособности страховой компании по национальной рейтинговой шкале. Она присваивается компаниям, имеющим исключительно высокую способность по своевременному и полному выполнению своих обязательств и требований держателей страховых полисов.

Рейтинговое агентство отмечает ряд позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга:

широкий региональный охват и ассортимент страховых услуг;

положительный тренд показателей масштабирования бизнеса;

высокая рыночная доля и одна из ведущих позиций на страховом рынке;

положительная диверсификация страховых поступлений по регионам;

высокая деловая активность страховой компании и интенсивное освоение основных сегментов рынка страховых услуг;

активное внедрение современных информационных технологий и финансовых инструментов;

высокий уровень платежеспособности и укрепление показателей прибыльности;

опытная команда менеджеров.

Агентство отмечает, что в течение 2020 года масштабы бизнеса и показатели страховой деятельности «Узбекинвеста» повышались стабильными темпами.





Количество действующих договоров компании увеличилось на 123% по сравнению с итогами 2019 года и составило 792,9 тысячи. Из них 705,3 тысячи заключены с физическими лицами.

Собранные совокупные страховые премии «Узбекинвеста» составили 262,9 млрд сумов. Это составило 14% всех собранных премий рынка.

Страховые выплаты компании составили 69,9 млрд сумов, что на 44,8 млрд сумов больше аналогичного показателя 2019 года. В результате доля компании в совокупности всех выплат страхового сектора составила 15,9%.

Вместе с увеличением объемов страховой деятельности повысились на 123,2% страховые резервы компании. В течение рассматриваемого периода доходы от финансовой деятельности увеличились на 150,2%.

Политика перестраховочных операций реализовывается путем укрепления уже имеющихся и заключением новых партнерских отношений с перестраховочными организациями. Взаимовыгодные бизнес-связи с финансовыми структурами предоставляют компании возможность осуществлять перестрахование своих рисков в признанных перестраховочных компаниях и стимулируют компанию приближаться к высоким стандартам ведения бизнеса.

В данном направлении компания сотрудничает с одними из ведущих страховых и перестраховочных компаний и страховыми брокерами:

Allianz SE (Германия);

Zurich Insurance Group (Швейцария);

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (Япония);

AXA (Франция);

People Insurance Company of China (Китай);

Korean Reinsurance Company (Южная Корея);

«Согаз» (Россия) и другие.

Система контроля «Узбекинвеста» охватывает все основные аспекты финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе учетную политику страховых операций, целевое и эффективное использование финансовых ресурсов, соблюдение нормативных показателей платежеспособности по взятым страховым обязательствам, эффективное управление рисками, функционирование претензионной и перестраховочной деятельности.

Согласно заключению независимых аудиторов, качество системы контроля компании «Узбекинвест» оценивается положительным.

В феврале 2021 года Международное рейтинговое агентство AM Best Company (США) официально объявило о присвоении кредитного рейтинга акционерному обществу компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» на уровне «ВB», с прогнозом «cтабильный».

Компания стала обладателем высоких уровней рейтинга, присвоенных международными рейтинговыми агентствами.

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