Рейтинговое агентство Ahbor-Reyting присвоило компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» рейтинг платежеспособности по национальной шкале на уровне «uzА++» с прогнозом «стабильный».
Присвоенный уровень является высшей оценкой платежеспособности страховой компании по национальной рейтинговой шкале. Она присваивается компаниям, имеющим исключительно высокую способность по своевременному и полному выполнению своих обязательств и требований держателей страховых полисов.
Рейтинговое агентство отмечает ряд позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга:
- широкий региональный охват и ассортимент страховых услуг;
- положительный тренд показателей масштабирования бизнеса;
- высокая рыночная доля и одна из ведущих позиций на страховом рынке;
- положительная диверсификация страховых поступлений по регионам;
- высокая деловая активность страховой компании и интенсивное освоение основных сегментов рынка страховых услуг;
- активное внедрение современных информационных технологий и финансовых инструментов;
- высокий уровень платежеспособности и укрепление показателей прибыльности;
- опытная команда менеджеров.
Агентство отмечает, что в течение 2020 года масштабы бизнеса и показатели страховой деятельности «Узбекинвеста» повышались стабильными темпами.
Количество действующих договоров компании увеличилось на 123% по сравнению с итогами 2019 года и составило 792,9 тысячи. Из них 705,3 тысячи заключены с физическими лицами.
Собранные совокупные страховые премии «Узбекинвеста» составили 262,9 млрд сумов. Это составило 14% всех собранных премий рынка.
Страховые выплаты компании составили 69,9 млрд сумов, что на 44,8 млрд сумов больше аналогичного показателя 2019 года. В результате доля компании в совокупности всех выплат страхового сектора составила 15,9%.
Вместе с увеличением объемов страховой деятельности повысились на 123,2% страховые резервы компании. В течение рассматриваемого периода доходы от финансовой деятельности увеличились на 150,2%.
Политика перестраховочных операций реализовывается путем укрепления уже имеющихся и заключением новых партнерских отношений с перестраховочными организациями. Взаимовыгодные бизнес-связи с финансовыми структурами предоставляют компании возможность осуществлять перестрахование своих рисков в признанных перестраховочных компаниях и стимулируют компанию приближаться к высоким стандартам ведения бизнеса.
В данном направлении компания сотрудничает с одними из ведущих страховых и перестраховочных компаний и страховыми брокерами:
- Allianz SE (Германия);
- Zurich Insurance Group (Швейцария);
- Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (Япония);
- AXA (Франция);
- People Insurance Company of China (Китай);
- Korean Reinsurance Company (Южная Корея);
- «Согаз» (Россия) и другие.
Система контроля «Узбекинвеста» охватывает все основные аспекты финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе учетную политику страховых операций, целевое и эффективное использование финансовых ресурсов, соблюдение нормативных показателей платежеспособности по взятым страховым обязательствам, эффективное управление рисками, функционирование претензионной и перестраховочной деятельности.
Согласно заключению независимых аудиторов, качество системы контроля компании «Узбекинвест» оценивается положительным.
В феврале 2021 года Международное рейтинговое агентство AM Best Company (США) официально объявило о присвоении кредитного рейтинга акционерному обществу компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» на уровне «ВB», с прогнозом «cтабильный».
Компания стала обладателем высоких уровней рейтинга, присвоенных международными рейтинговыми агентствами.
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