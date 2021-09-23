Лидер Экологической партии Узбекистана и кандидат в президенты Нарзулло Обломурадов подверг критике продолжающуюся вырубку деревьев, нередко по инициативе местных властей, под разными предлогами.
«Почему, несмотря на объявление моратория на вырубку деревьев, внимание к сохранению сокращающейся растительности на государственном уровне, продолжается слепое уничтожение деревьев? Кто даёт разрешение неизвестным личностям на истребление деревьев, кто имеет от этого выгоду?» — написал он в своём Telegram-канале.
«К сожалению, на данный момент нет ни одного ведомства или организации, которые могли бы дать разумный ответ на эти вопросы и взять на себя ответственность», — отметил он.
Один из последних случаев уничтожения деревьев произошёл на днях в городе Янгиере Сырдарьинской области. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщил, что 17 сентября в ночное время экоинспекторы заметили, как для строительства «дорожки здоровья» с помощью экскаватора были выкорчеваны 13 деревьев (создать «дорожки здоровья» для ходьбы и велоспорта во всех городах и районных центрах поручалось указом президента Узбекистана о широком внедрении здорового образа жизни и дальнейшем развитии массового спорта от октября 2020 года).
«В распоряжении хокима Сырдарьинского района якобы говорится о вырубке высохших деревьев на территории района и принятии их в районный резерв. Но ведь видно, что листья этих деревьев, вырванных с корнем, зелёные», — возмутился Нарзулло Обломурадов.
«Если эти деревья на самом деле высохли и есть необходимость в их вырубке, почему это не делается в дневное время, на глазах общественности? Кому понадобилось вырубать деревья в ночное время? — спросил он. — Разве не видно, что от этих действий дурно пахнет?»
Фото: Пресс-служба Госкомэкологии.
Лидер Экопартии напомнил, что партия призывала ввести практику общественных обсуждений вопросов вырубки или пересадки деревьев. «Проживающие поблизости жители должны письменно уведомляться о планируемой вырубке деревьев», — заявил он.
«Во многих странах такая практика существует давно. Возле дерева, которое планируется срубить, за 30 дней вывешивается объявление об этом. В нём приводится информация о самом дереве, причинах его планируемой вырубки и место и время проведения общественного обсуждения. Пожалуйста, все желающие могут принять участие в обсуждении. Лишь в таком случае не останется причин для вырубки деревьев в полночь», — отметил Нарзулло Обломурадов.
Отметим, что это не первый случай, когда деревья вырубаются под предлогом прокладки «дорожек здоровья». Распространённой в стране также является вырубка деревьев под расширение улиц и дорог.
Timur Kim
Хахахха
Срубили деревья ради дорожки здоровья, а кто там будет бегать то потом под палящим солнцем и плюс 55)))
Дамир Латыпов
Пусть уже вырубят все деревья, которые мы сажали при ссср в школе каждый год. Зачем вообще они нужны.
Georg Lepzunski
Предвыборная активность и только. Потом опять тишина до следующих выборов.
Flyerok
есть машины которые выкапывают деревья вместе с корневой системой. нет ничего плохого если мешающее дерево пересадят в другое место. бывает так что дешевле пересадить дерево, чем строить коммуникации в обход(например оптоволокно не любит изгибов).
и не нужно никаких обсуждений! если деревья нельзя рубить — значит низзя. и не нужно пытаться обойти закон путем фальсификации референдума.
выкопать и пересадить, если в процессе дерево сдохнет — хокимият обвинить в умышленной порче общественной собственности.
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а вот что нужно обсуждать — так это генеральный план развития города. и спросить у людей — хотят они еще 5 лет жить среди строительных мусорок и пыли?
Elena Elena
Мы с соседом не так давно спасали 4 дерева возле нашего дома, но к сожалению не удалось сохранить одно дерево — выбежали в тот момент, когда его варварски пилили. Вызвали наряд милиции по данному факту. Вечером состоялся разговор с а-ля предпринимателем, которому якобы выделили территорию с этими деревьями для застройки. Разговаривал этот а-ля предприниматель на узбекском языке, истерил и также он матерился на моего русскоязычного соседа. Сосед написал заявление участковому. Состоялся суд и соседа оштрафовали на 3 минималки. За что?? Судья не смог ничего внятно ответить, кроме как: -"Можете обжаловать Решение в вышестояшем суде ".
Это что за беспредел такой??? Какие основания для наказания??? Где эти судьи получали свою профессию??? Вот и гадаем за что наказали соседа — за поданное заявление, либо за то, что помешал а-ля предпринимателю вырубить деревья или за незнание государственного языка???
Кроме того, суд проходил в онлайн-режиме, вёлся ярим пополам — что-то на русском языке, что-то на узбекском, с ответным заявлением (на соседа) от а-ля предпринимателя соседа не ознакомили.
Беспредел полнейший!!! Как мы сохраним деревья и экосистему, когда нас, людей которые болеют за свою страну, наказывают за защиту деревьев деньгами без всяких на то оснований?!
koshka
Только узнали.. А всё это время, лет 18, ни кто ничего не видел, не слышал, не знал..
А слабо об этом спросить того, кто якобы выделяет деньги на проекты, соглашается с этим и назначает ответственного за выполнение???
Бахтиер Нажмидинов
Ещё один кондидат проснулся, как будто по заказу. Все соц сети и другие СМИ писали про рубку деревьев он в это время молчал.
Galina Fimasobak
На фига, простите, зачем ваша партия, если ничего кроме осуждения вы не можете сделать? Мы, жители и то больше делаем — кроме писанины в интернете, волонтёры поливают деревья, выходят на улицы около своих домов и защищают деревья.
Вы бы лучше добились увеличения штрафов за спил и обрезку деревьев порядка 10 000 долларов, чтоб никто не сунулся с пилами. И еще-объясните, пожалуйста всем благоустройщикам и тем, кто бетонирует площадки, что деревья живые, у них большая корневая система, они нуждаются в поступлении воды, чтоб оставляли вокруг деревьев большой кусок земли для их жизни.
Скорей бы выборы, а то уже уши устали.