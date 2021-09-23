Лидер Экологической партии Узбекистана и кандидат в президенты Нарзулло Обломурадов подверг критике продолжающуюся вырубку деревьев, нередко по инициативе местных властей, под разными предлогами.

«Почему, несмотря на объявление моратория на вырубку деревьев, внимание к сохранению сокращающейся растительности на государственном уровне, продолжается слепое уничтожение деревьев? Кто даёт разрешение неизвестным личностям на истребление деревьев, кто имеет от этого выгоду?» — написал он в своём Telegram-канале.

«К сожалению, на данный момент нет ни одного ведомства или организации, которые могли бы дать разумный ответ на эти вопросы и взять на себя ответственность», — отметил он.

Один из последних случаев уничтожения деревьев произошёл на днях в городе Янгиере Сырдарьинской области. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщил, что 17 сентября в ночное время экоинспекторы заметили, как для строительства «дорожки здоровья» с помощью экскаватора были выкорчеваны 13 деревьев (создать «дорожки здоровья» для ходьбы и велоспорта во всех городах и районных центрах поручалось указом президента Узбекистана о широком внедрении здорового образа жизни и дальнейшем развитии массового спорта от октября 2020 года).

«В распоряжении хокима Сырдарьинского района якобы говорится о вырубке высохших деревьев на территории района и принятии их в районный резерв. Но ведь видно, что листья этих деревьев, вырванных с корнем, зелёные», — возмутился Нарзулло Обломурадов.

«Если эти деревья на самом деле высохли и есть необходимость в их вырубке, почему это не делается в дневное время, на глазах общественности? Кому понадобилось вырубать деревья в ночное время? — спросил он. — Разве не видно, что от этих действий дурно пахнет?»

Фото: Пресс-служба Госкомэкологии.

Лидер Экопартии напомнил, что партия призывала ввести практику общественных обсуждений вопросов вырубки или пересадки деревьев. «Проживающие поблизости жители должны письменно уведомляться о планируемой вырубке деревьев», — заявил он.

«Во многих странах такая практика существует давно. Возле дерева, которое планируется срубить, за 30 дней вывешивается объявление об этом. В нём приводится информация о самом дереве, причинах его планируемой вырубки и место и время проведения общественного обсуждения. Пожалуйста, все желающие могут принять участие в обсуждении. Лишь в таком случае не останется причин для вырубки деревьев в полночь», — отметил Нарзулло Обломурадов.

Отметим, что это не первый случай, когда деревья вырубаются под предлогом прокладки «дорожек здоровья». Распространённой в стране также является вырубка деревьев под расширение улиц и дорог.