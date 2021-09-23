Республиканский центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» опубликовал результаты четвёртого этапа телефонного опроса о предстоящих 24 октября выборах президента. Опрос проводился с 30 августа по 10 сентября, в нём приняли участие жители всех регионов страны.

На вопрос: «Следите ли вы за общественно-политической и социально-экономической жизни страны?» большинство граждан ответили положительно, при этом 47,9% респондентов сказали, что интересуются происходящими в стране общественно-политическими процессами постоянно, а 40,2% — время от времени.

На момент проведения исследования 91,8% узбекистанцев осведомлены о том, что в октябре состоятся президентские выборы. Более половины — 60,5% — опрошенных следят за ходом предвыборной кампании.

Наиболее востребованным источником информации о ходе предвыборной гонки 71,2% опрошенных назвали государственные телеканалы Узбекистана. Вторым по рейтингу стал интернет, где 46,5% респондентов получают новости о выборах. Для 32,8% участников опроса основным источником являются негосударственные телеканалы.

Наиболее привлекательной формой получения информации о политических программах кандидатов опрошенные назвали открытые теледебаты между ними. Это мнение разделяют 46,5% респондентов. Ток -шоу с участием доверенных лиц кандидатов интересны 21,7% респондентов. Участники опроса также отметили, что им интересны мнения независимых экспертов, учёных и аналитиков о выборах, кандидатах и их политических приоритетах, а также встречи самих кандидатов с избирателями.

Большинство узбекистанцев — 87,4% — считают важным для себя реализовать гарантированное Конституцией право голоса и «возможность принять участие в процессе управления государством», говорится в отчёте «Ижтимоий фикр».

При этом участники опроса отмечали, что ещё не успели в полной мере ознакомиться с предвыборными программами кандидатов и имеют лишь общие представления об их программных целях и задачах.

«Для узбекистанцев голосование является важным общественно-политическим событием в жизни страны, общества, каждого гражданина, с которым они связывают процессы дальнейшего углубления демократических, политических, экономических и социальных реформ, сохранение мира и спокойствия в стране, модернизацию и либерализацию всех сфер жизни, повышение благосостояния народа Узбекистана», — говорится в сообщении центра.

Предыдущий, третий этап опроса, проводился с 29 июля по 13 августа.