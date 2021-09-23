Со следующего года 50% средств, выделяемых на ремонт местных внутренних дорог в параметрах бюджетов районов и городов, будет направляться на ремонт участков, определённых на основе общественного мнения посредством портала «Открытый бюджет». Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 22 сентября о расширении финансирования мероприятий посредством портала.

Документом таке поручается до 1 октября выделить из государственного бюджета дополнительно 59,5 млрд сумов районам и городам, в которых через портал «Открытый бюджет» поступило свыше 100 предложений, и 57,9 млрд сумов — районам и городам, в фонде гражданских инициатив которых сформировано менее 1 млрд сумов.

Такое решение принято для оперативного решения «обоснованных и актуальных проблем», полученных от граждан в процессе инициативного бюджетирования в текущем году.

Хокимияты районов и городов должны ежеквартально отчитываться на официальных сайтах и портале «Открытый бюджет» о финансировании мероприятий, сформированных на основе общественного мнения. Нарушение этого требования будет расцениваться как нарушение порядка обеспечения открытости бюджетного процесса.

Министерству финансов поручено на основе анализа недостатков, допущенных регионами в процессе инициативного бюджетирования, вносить в правительство предложения о совершенствовании процесса с привлечением международных организаций.

Министерству по поддержке махалли и семьи совместно с Агентством по делам молодежи и Минфином поручено создать в каждой махалле и ауле мобильные группы и «уголок инициаторов», оказывающих содействие в процессе внесения предложений и голосования на портале «Открытый бюджет».

В начале сентября «Газета.uz» писала, что победителями голосования по инициативному бюджету стал 881 проект, но некоторые из них вызвали вопросы у общественности и подозрения в манипуляции. Всего поступило 41125 предложений, из которых более 18 тысяч были отклонены.

Портал «Открытый бюджет» был запущен в июле. Мы подробно писали о том, как он работает, и как принять участие в распределении части местного бюджета.