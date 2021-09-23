К административной ответственности привлечена администрация телеканала Mening yurtim (MY5), по которому показывали фильмы, права на которые принадлежат членам Ассоциации кинопроизводителей Узбекистана, сообщила пресс-служба Агентства интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции.

Представители ассоциации 11 августа обратились в агентство для получения помощи в защите своих авторских и смежных прав. В обращении было указано, что телеканал поставил в эфир фильмы членов ассоциации без их разрешения и заключения соответствующих договоров.

Административное дело было рассмотрено в Мирзо-Улугбекском районном суде по уголовным делам. Должностные лица MY5 признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 177−1 (нарушение авторского права и смежных прав) Кодекса об административной ответственности. Штраф по этой статье — от 5 до 10 базовых расчетных величин (1,3−2,7 млн сумов).