SAP-решениями в Makro пользовались с 2015 года, но для перехода на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) требовалась доработка и автоматизация решений для бухгалтерских, сбытовых, логистических и контроллинговых операций.

В качестве SAP-интегратора ритейлер выбрал LeverX Group, стратегического партнера SAP. Консультанты компании провели аудит с заказчиком и определили, какие из текущих бизнес-процессов актуальны, а какие нужно пересмотреть или настроить с нуля.

«Перед нами в этом году стояла задача перейти на финансовый учет по стандартам МСФО. Мы успешно справились с этим благодаря команде LeverX Group, обладающей необходимой экспертизой в этом направлении. Мы рады, что совместная работа с командой LeverX Group позволила Makro стать одной из первых компаний в Узбекистане, предоставляющей финансовую отчетность по стандартам МСФО на базе решений SAP», — прокомментировал внедрение системы учета по МСФО Владимир Исмаилов, финансовый директор Makro.





Трансформация системы ERP помогла компании Makro обеспечить прозрачное и корректное ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с законодательными требованиями.

«Со стороны руководства были поставлены сжатые сроки на внедрение проекта. Из-за пандемии количество часов работы консультантов из команды LeverX Group онсайт было минимальным. Поначалу мы не были уверены, что за полгода сможем успешно запуститься, но благодаря использованию гибкой методологии Agile, предложенной командой LeverX Group на этапе реализации, нам удалось запустить проект в установленные руководством сроки», — рассказал о процессе внедрения системы Али Каримов, начальник отдела развития ERP-cистемы Makro.

Также сетевой ритейлер Makro получил возможность формировать аналитическую отчетность по статьям затрат вплоть до структурных подразделений (магазинов), что помогает принимать выверенные управленческие решения по корректировке затрат.

«Команда LeverX Group на протяжении 18 лет помогает своим клиентам осуществлять цифровую трансформацию бизнеса с помощью SAP-решений, и сегодня наш опыт и масштаб команды позволяет реализовывать проекты любой сложности. Мы рады, что компания Makro доверила нам реализацию проекта трансформации бизнес-процессов по стандартам МСФО, которая поможет заказчику сфокусироваться на стратегических задачах, усовершенствовать бизнес-процессы и закрепить свое лидерское конкурентное преимущество на рынке», — рассказал о результатах совместной работы Владимир Карелый, директор по консалтингу LeverX Group.





LeverX Group — международная IT-компания, помогающая реализовывать проекты по цифровой трансформации на базе SAP и увеличивать отдачу от инвестиций в решения SAP. Сегодня здесь работает более 1000 человек. Офисы LeverX размещены в Беларуси, США, Узбекистане, Австрии, Польше, Украине, России.

LeverX Group уже более 18 лет является партнером немецкой компании SAP SE, разрабатывает и внедряет SAP-решения для таких крупных заказчиков, как SAP SE, KIA Motors, «KАМАЗ», BMW, UzAuto, X5 Retail, «Евраз», «Норникель», «ЕвразХолдинг», «Магнит», RIMI Baltic, Maxima, Retal, PepsiCo и прочие.

Сеть супермаркетов Makro работает на рынке Узбекистана с 2010 года. На данный момент — это одна из крупных сетей супермаркетов в Узбекистане. В ней насчитывается более 109 супермаркетов по всей стране. Makro превращает привычный поход в магазин в увлекательное гастрономическое путешествие: на его полках всегда только свежий хлеб и выпечка, свежие мясо, птица и рыба, фрукты и овощи.

Ассортимент супермаркетов регулярно обновляется на основе результатов анализа предпочтений покупателей, а качество предложенных товаров контролируется на всех этапах пути от поставщика до покупателя.

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