Inter IKEA Systems (всемирный франчайзер IKEA) 22 сентября подала заявку на регистрацию товарного знака IKEA в Узбекистане, следует из данных системы «Интеллектуал мулк» Агентства по интеллектуальной собственности. На это обратил внимание Spot.uz.





Среди категорий деятельности компании в заявке перечислены:

устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения, холодильники, торшеры;

мебель, зеркала, обрамления для картин, включая кресла, диваны, шкафы, столы, кровати и др.;

Утварь и посуда домашняя и кухонная;

услуги по рекламе, маркетингу и стимулированию сбыта для третьих лиц, управление коммерческими предприятиями пользователей франшизы, а также услуги по управлению персоналом в области купли-продажи мебели, предметов интерьера, изделий для оформления интерьера.

По данным АИС, заявка находится на экспертизе.

В феврале «Газета.uz» писала, что хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов представил главе государства проект, который оценивался в 52 млн долларов. Позже в шведской компании заявили, что планируют выйти на 12 новых рынков до 2025 года, но Узбекистан в этот план расширения не входит.

Позже Даврон Хидоятов сообщил, что планы по строительству в регионе фабрики IKEA были озвучены президенту в качестве предложения. По его словам, основанием послужили переговоры и предварительная договорённость с представительством IKEA в Турции.

Inter IKEA Group — это группа компаний, которая связывает франчайзи IKEA с производителями ассортимента и поставщиками и координирует общее стратегическое направление IKEA.