Жительница села Тулакул Чиракчинского района Кашкадарьи Н. Ж. обвиняется в умышленном убийстве соседа Ж. А., который в ночь на 26 июня пытался изнасиловать её, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Во время нападения женщина была беременна и, по версии следствия, пытаясь защитить себя, ударила кухонным ножом мужчину. Тот от полученных травм скончался на месте, говорится в заявлении ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса. Следствие вела прокуратура Чиракчинского района. Родные покойного неоднократно заявляли, что к убийству причастны брат и отец женщины, но во время предварительного следствия эти доводы не были подтверждены, добавили в прокуратуре.

По окончании следствия 7 сентября дело было передано в Чиракчинский районный суд по уголовным делам.

Версия матери убитого мужчины

На YouTube-канале Sirojiddin Media 22 сентября было опубликовано интервью с матерью убитого мужчины. По её словам, подозреваемые были найдены, но позже вину на себя взяла Н. Ж.

«Беременная женщина через семь дней родила. Она не могла убить. Потому что врачи ей сказали лежать, так как была угроза выкидыша», — сказала мать об обвиняемой, с которой, по её словам, никогда не было каких-либо разногласий.

Мать убитого мужчины.

Она утверждает, что Н. Ж. «путалась в своих показаниях, не смогла даже точно указать место преступления». Кроме того, женщина отметила, что после инцидента семья обвиняемой уехала в Ташкент, продав около 50 лошадей, овец и машину.

«В это сложно поверить, потому что если её пытались изнасиловать, то должны были быть условно какие-то царапины на теле или порвано платье. Он же не мог её схватить сразу, какое-то сопротивление должно же было быть. Где у неё есть царапины, где порвано? Кроме того, нож тоже просто так не оказывается рядом», — заявила мать покойного. Она добавила, что сын был спокойным, не употреблял алкогольные напитки или какие-либо запрещённые вещества.