«Узбекнефтегаз» приглашает кандидатов в проектный офис по автоматизации и цифровизации бизнес-процессов.

Назначение проектного офиса заключается в методологическом и организационном обеспечении проектного управления в компании, планировании и контроле портфеля проектов по автоматизации и цифровизации АО «Узбекнефтегаз».

В задачи проектного офиса будет входить внедрение трендов и опыта мировых компаний по следующим функциональным направлениям:

внедрение интегрированной системы планирования (ERP-система);

внедрение искусственного интеллекта для геологоразведки, бурения и геолого-технических мероприятий (ГТМ);

создание цифровых двойников месторождений, производств и транспортных сетей, служащих для моделирования различных ситуаций и предиктивной аналитики;

создание центра интегрированных операций — единой системы для оперативного мониторинга и управления производственными процессами, аналитики и оптимизации добычи;

цифровизация взаимодействия с потребителем — CRM-платформа (в том числе чат-боты, виртуальные ассистенты с искусственным интеллектом);

внедрение автоматизированной системы управления закупками;

внедрение единого центра планирования и мониторинга цепочки поставок (платформа централизованного планирования деятельности всей компании).

На конкурсной основе будет произведен отбор кандидатов на следующие должности:

Отправить резюме можно в Telegram или по e-mail.

Telegram: t.me/ung_resume

E-mail: resume@ung.uz, transformation@ung.uz

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