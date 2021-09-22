«Узбекнефтегаз» приглашает кандидатов в проектный офис по автоматизации и цифровизации бизнес-процессов.
Назначение проектного офиса заключается в методологическом и организационном обеспечении проектного управления в компании, планировании и контроле портфеля проектов по автоматизации и цифровизации АО «Узбекнефтегаз».
В задачи проектного офиса будет входить внедрение трендов и опыта мировых компаний по следующим функциональным направлениям:
- внедрение интегрированной системы планирования (ERP-система);
- внедрение искусственного интеллекта для геологоразведки, бурения и геолого-технических мероприятий (ГТМ);
- создание цифровых двойников месторождений, производств и транспортных сетей, служащих для моделирования различных ситуаций и предиктивной аналитики;
- создание центра интегрированных операций — единой системы для оперативного мониторинга и управления производственными процессами, аналитики и оптимизации добычи;
- цифровизация взаимодействия с потребителем — CRM-платформа (в том числе чат-боты, виртуальные ассистенты с искусственным интеллектом);
- внедрение автоматизированной системы управления закупками;
- внедрение единого центра планирования и мониторинга цепочки поставок (платформа централизованного планирования деятельности всей компании).
На конкурсной основе будет произведен отбор кандидатов на следующие должности:
Отправить резюме можно в Telegram или по e-mail.
Telegram: t.me/ung_resume
E-mail: resume@ung.uz, transformation@ung.uz
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