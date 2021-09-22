Туберкулёз (ТБ) остаётся главной проблемой общественного здравоохранения в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения, несмотря на неуклонное снижение числа новых случаев заболевания. Об этом заявила глава представительства ВОЗ в Узбекистане Лианн Куппенс на пятой международной конференции по комплексной борьбе с туберкулёзом в Центральной Азии. Мероприятие проходило 16−17 и 20 сентября в Ташкенте.

Лианн Куппенс отметила, что хотя на Европейский регион ВОЗ (53 страны, включая Узбекистан) приходится только 3% от общего числа случаев ТБ в мире, здесь наблюдается одна из самых высоких долей туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) — это туберкулёз, устойчивый по крайней мере к двум наиболее эффективным противотуберкулёзным препаратам, изониазиду и рифампицину.

«Основные вызовы, с которыми сталкивается регион, — это лекарственно-устойчивый ТБ и сочетанная инфекция ТБ/ВИЧ. Несмотря на то, что в регионе относительно высокий уровень выявления случаев заболевания (73%), эффективность лечения пациентов с МЛУ-ТБ (около 60%) ниже целевого показателя в 75%, установленного в Плане действий по борьбе с туберкулёзом для Европейского региона ВОЗ (pdf), и ведёт к продолжающейся передаче», — сказала глава представительства ВОЗ.

Она добавила, что пандемия COVID-19 в 2020 году также сильно повлияла на ведение больных туберкулёзом во всём мире. По оценке ВОЗ, количество пациентов, получающих лечение от МЛУ-ТБ, сократилось на более чем 20% в прошлом году.

Лианн Куппенс сообщила, что в 2019 году в регионе от туберкулёза умерло около 20 тысяч человек — это эквивалентно 2,5 смерти на 100 тысяч населения. При этом, уточнила она, в странах региона наблюдались значительные различия: от менее 1 случая смерти от ТБ на 100 тысяч населения в странах Западной Европы до более чем 9 случаев смерти от ТБ на 100 тысяч населения в странах высокого приоритета по ТБ. В этих 18 странах высокого приоритета (Узбекистан входит в их число) зарегистрировано более 80% случаев ТБ и более 95% случаев МЛУ-ТБ в регионе.

«Европейский регион — единственный регион ВОЗ, в котором растёт число новых случаев инфицирования ВИЧ. Люди с коинфекцией ТБ/ВИЧ в регионе в 7 раз чаще не проходят лечение и в 3 раза чаще умирают, чем ВИЧ-отрицательные пациенты с ТБ. В 2019 году около 12% людей с туберкулёзом также были инфицированы ВИЧ», — заявила Лианн Куппенс.

«Несмотря на заметный прогресс, достигнутый в борьбе с туберкулёзом, и последующую постоянную тенденцию к снижению заболеваемости, МЛУ-ТБ по-прежнему представляет угрозу общественному здоровью в большинстве стран и территорий региона, и его нельзя недооценивать», — добавила она.

Глава представительства ВОЗ сообщила, что по последним оценкам организации, распространённость МЛУ-ТБ в Узбекистане снизилась и сегодня составляет 12% среди новых пациентов и 22% среди ранее лечившихся.

По её словам, длительный режим лечения МЛУ-ТБ побудил ВОЗ и партнёрские организации сократить продолжительность традиционных схем и использовать переносимую и эффективную комбинацию лекарств.

«Узбекистан — одна из первых стран, в которых в экспериментальном порядке были внедрены короткие схемы лечения больных МЛУ-ТБ. Этот шаг потенциально снизил возникновение побочных реакций, прямые затраты пациентов, связанные с поездкой в медицинское учреждение для ежедневных инъекций (например, расходы на транспорт, питание и проживание), а также альтернативные издержки, связанные с потерей производительности и доходов из-за госпитализации. ВОЗ надеется на поддержку в расширении масштабов этих мероприятий по всей стране», — отметила Лианн Куппенс.

Она также призвала активизировать усилия по борьбе со стигмой, дискриминацией и несоблюдением режима лечения ТБ, увеличив психосоциальную поддержку.

«Хорошо известно, что факторами, влияющими на приверженность соблюдению режима лечения туберкулёза, являются бедность, депрессия, транспортные и другие расходы на лечение, удалённость медицинского учреждения, дискриминация и другие факторы», — подчеркнула глава представительства ВОЗ. «Правительство Узбекистана вместе с партнёрами прилагает все усилия для преодоления этих вызовов», — добавила она.

Лианн Куппенс напомнила, что ВОЗ поддерживает реализацию в стране совместных проектов с банком KfW (Германия) и USAID (США) по борьбе с туберкулёзом.

«Внедрение новых подходов к ведению больных туберкулёзом в рамках различных проектов ВОЗ также трансформирует устаревшую вертикальную систему борьбы с туберкулёзом в новую, более интегрированную систему, которая отвечает современным требованиям и международным стандартам по профилактике, контролю и лечению туберкулёза. Я считаю, что рекомендованные ВОЗ новые стандарты закладывают основу для улучшения противотуберкулёзных услуг, которые помогают улучшить и спасти больше жизней в Узбекистане», — подытожила глава представительства ВОЗ.