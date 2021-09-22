Правительство Узбекистана постановлением от 20 сентября (ПКМ-587) утвердило внедрение упрощенных требований по общественной безопасности для осуществления круглосуточной деятельности объектов торговли и сферы услуг. Они вступят в силу через три месяца.

Принятие упрощённых требований было предусмотрено майским постановлением президента «О мерах по ускоренному развитию сферы услуг». Согласно ему, с этой осени в крупных городах, областных и районных центрах планировалось создать круглосуточные торгово-развлекательные улицы. Субъектам предпринимательства предоставлено право работать круглосуточно при строгом соблюдении правил общественной безопасности.

Согласно новому документу, на субъектов предпринимательства, работающих на круглосуточных улицах, не распространяются требования по общественной безопасности, установленные для объектов общепита и развлечения, действующих круглосуточно (ПКМ-624 от 24 июля 2019 года). Это такие требования, как наличие системы видеонаблюдения со сроком хранения записей в течение месяца, освещение прилегающей территории и парковки, соблюдение норм по уровню шума и шумоизоляции, наличие аптечек с необходимыми лекарствами и средств пожаротушения, а также схем эвакуации.

Министерству внутренних дел, Национальной гвардии и Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено организовать на круглосуточных улицах дополнительные маршруты патрулирования и посты, увеличить плотность привлекаемых к службе нарядов, а также принять дополнительные меры по охране имущества предпринимателей и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

При этом услуги по охране имущества предпринимателей будут оказываться на договорной основе.

В конце августа Кабинет министров также издал постановление, который паркам в Ташкенте разрешено работать 24 часа в сутки.