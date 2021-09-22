В Ташкенте разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении непристойных действий в вагоне метро в отношении 13-летней девочки, сообщило Главное управление по обеспечению безопасности на транспорте МВД Узбекистана.

Инцидент произошёл 18 сентября примерно в 17:00 часов возле станции метро «Алмазар». Девочка записала действия мужчины на телефон, ролик был опубликован в интернете.

«Проводится работа по установлению направления движения неизвестного мужчины и определению его личности посредством устройств видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

«Если вы владеете какой-либо информацией о человеке на этой фотографии, просим вас немедленно сообщить по номеру 102 или в ближайший отдел внутренних дел», — попросили в управлении.