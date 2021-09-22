В Муйнакском районе Каракалпакстана начали выдавать единовременные выплаты семьям. Об этом 21 сентября, в день визита президента Шавката Мирзиёева в Каракалпакстан для встречи с избирателями, сообщила пресс-служба хокимията.

Финансовая помощь по 5 млн сумов на каждую семью выделяется через районное отделение Народного банка и мобильные кассы в аулах. Общий размер выплат и количество семей, которые получат деньги, не уточняется.

В районной администрации выплаты связали со «вниманием президента к Муйнаку», наиболее пострадавшему от последствий кризиса Аральского моря региону.

По данным Государственного комитета по статистике, численность населения Муйнакского района на 1 января 2021 года составляет 32,3 тысячи человек (среди районов и городов Каракалпакстана меньше только в Бозатауском районе — 21,7 тысячи).

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