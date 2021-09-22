Фискальный институт при Государственном налоговом комитете Узбекистана и Финансовый университет при правительстве Российской Федерации объявляет дополнительный набор абитуриентов на совместную образовательную программу (CОП) бакалавриата «Международное налогообложение и таможенное регулирование».

Финансовый университет входит в топ-1000 лучших вузов мира по версии QS World University Ranking и топ-160 лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии международного рейтинга QS Emerging Europe & Central Asia EECA, занимая 157 место.





В рамках СОП студенты зачисляются на первый курс в Фискальный институт и обучаются там на первом и втором курсах, а третий и четвертый — в Финансовом университете в Москве. Обучение проводится на русском языке. Студенты, успешно окончившие обучение, получат два диплома (Фискального института и Финансового университета).

Абитуриенты, предоставившие документы, подтверждающие баллы по математике, полученные в результате сдачи вступительных тестов Государственного центра тестирования (ГЦТ) в 2021 году, будут приняты на учебу по результатам собеседования в Фискальном институте и теста по русскому языку в ГЦТ.

Срок подачи документов — до 30 сентября.

Телефоны: (+998) 71−275−56−92, (+998) 71−274−03−00, (+998) 90−907−07−14.

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