Лидер Социал-демократической партии «Адолат» и кандидат в президенты Бахром Абдухалимов заявил, увлечение возведением разных «сити» в Узбекистане происходит на фоне потери источников, полезных для жизни и здоровья. Об этом говорится в его статье под заголовком «Увлечение „сити“ усиливает экологическое напряжение».

Бахром Абдухалимов отмечает, что экологическое загрязнение в настоящее время является намного более губительным для человечества, чем войны, голод или болезни.

«Количество людей, скончавшихся в результате экологического загрязнения, в три раза больше жертв СПИДа, малярии и рака., в 15 раз больше жертв войн. Даже коронавирус ничего по сравнению с экологическими проблемами», — пишет глава партии.

Загрязнение воздуха ставит под угрозу жизнь детей и вызывает онкологические, аллергические и инфекционные заболевания, отмечает он.

«Как можно бороться с пылью в воздухе? — продолжает депутат. — Способов много, например, использование искусственных озёр. Вода в них делает умеренным уровень влажности воздуха и очищает атмосферу. Но в нашей стране, к сожалению, вместо увеличения водоёмов идёт попытка их уничтожения».

«Много лет назад на месте здания Государственной консерватории в Ташкенте было большое озеро, сейчас от него ничего не осталось. Недавно было полностью уничтожено и озеро в Национальном парке, на его месте теперь вырос какой-то „сити“. Парк имени Гафура Гуляма также находится в плену таких планов», — говорится в статье.

«К сожалению, сейчас у нас увлеклись роскошными „сити“ и отказываются от полезных для жизни и здоровья источников. Несмотря на то, что в нашей стране достаточно специалистов сферы, удивляет то, что они сидят сложа руки и не высказывают мнения при принятии решений правительством», — заявил Бахром Абдухалимов.

В завершение статьи он намекнул на недостаточную активность Экологической партии, кандидат от которой также участвует в выборах.

«Несмотря на то, что Экологическая партия как политическая сила пока является „ростком“, очевидно, что экологические проблемы по своему объёму ей не подходят. Возможно, деятельность данной организации должна исходить из ситуации в окружающей среде и выглядеть солиднее», — отметил руководитель «Адолат».

Напомним, реконструкция Национального парка Узбекистана проводилась по постановлению Кабинета министров от 2017 года. В начале прошлого года со строительством новых объектов на территории парка знакомился президент Шавкат Мирзиёев. Многие общественные деятели выступали против реконструкции.