Старое здание театра в Бухаре 11 лет ждёт выхода из аварийного состояния
Бухарский государственный театр музыкальной драмы и комедии имени Садриддина Айни – один из первых профессиональных театров Узбекистана. В этом году он отмечает свой 100-летний юбилей, однако его старое здание, много лет нуждающееся в ремонте, продолжает ветшать. В апреле фотограф Бекзод Болтаев стал свидетелем этой рассыпающейся истории региональной культуры. Шесть месяцев спустя ничего не изменилось: штукатурка продолжает облезать, сваи – гнить, а коллектив театра – играть по другому адресу. Студентка 3-го курса Университета журналистики и массовых коммуникаций Зиёда Алойиддин кизи узнала, чем старые стены лучше новых и почему театр никак не выйдет из аварийного состояния.
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Театр имени Садриддина Айни расположен в густонаселенном туристическом Старом городе Бухары. В его дворе ржавеет информационный стенд с надписью «Не люби себя в искусстве, люби искусство в себе». Однако искусство в этом месте больше не создаётся.
Здание театра рассчитано на 450 мест. До 1921 года здесь находился народный дом (в дореволюционной России общедоступное культурно-просветительское учреждение – ред.). 11 лет назад здание пришло в аварийное состояние, и театр переехал на новое место.
Директор Гульнора Хусенова рассказывает, что представления в старом здании посещало много зрителей из числа местных жителей и туристов. При должной эксплуатации и финансировании старые стены могли бы принимать публику еще много лет, считает руководитель театра.
Она продолжает, что коллектив ждёт возвращения в отремонтированное здание, потому что тот театр «настоящий». Здесь отличная акустика. Голос актёра, исполняющего роль на сцене, доходит до последних рядов. Сейчас театр расположен в комплексе «Древняя и бессмертная Бухара», рассчитанном на 700 зрителей. Однако здесь без микрофона голос артистов гаснет, ещё не дойдя до средней линии.
«Конечно, наше нынешнее здание очень красивое и современное. Там есть вся техника. Когда знакомые узнают, что мы хотим вернуться в предыдущее здание, они спрашивают, почему. Но для актера ценнее то место, где его исполнение может дойти до зрителя», – говорит директор.
Комплекс «Древняя и бессмертная Бухара», в котором сейчас находится театр имени Садриддина Айни Источник: Яндекс.Карты
Она вспоминает оркестровую яму в старом здании театра, бельэтаж, нависающий над партером, и полный зал – всего этого в «Древней и бессмертной Бухаре» нет.
По словам Гульноры Хусеновой, раньше люди приходили в театр даже по ночам. Иностранцы, не знающие узбекского языка, досиживали спектакли до завершения. Руководитель уверена, что посещаемость была связана с транспортной доступностью. Старое здание расположено там, где часто ходит общественный транспорт, тогда как «Древняя и бессмертная Бухара» оторвана от города.
«Зрителям, которые хотят прийти на спектакли, дорога обходится дорого. Они еще и билет должны купить. К сожалению, не каждый может позволить себе это, сэкономив на своих ежедневных расходах», – отмечает Гульнора Хусенова.
Возможно, настоящего фаната театра не остановят ни деньги, ни расстояние, но искусство должно быть доступно людям. Только тогда будет расти уровень культуры.
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Все реже появляющийся зритель сказался на доходах театра, хотя затраты организации на подготовку спектаклей не зависят от числа посетителей.
«Мы все чаще становимся свидетелями того, что искусство, которое не покрывает своих расходов, никому не нужно. Оно постепенно прекращает свою деятельность, не получая денег даже от государства», – говорит директор.
В пресс-службе Агентства по культурному наследию при Министерстве туризма сообщили, что старое здание театра внесено в перечень 40 объектов культурного наследия, которые по поручению президента Шавката Мирзиёева необходимо реконструировать и отреставрировать. На ремонтные работы планируется выделить 15 млрд сумов из бюджета Дирекции по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, имеющих особо важное социальное, культурное и историческое значение, при Кабинете Министров.
Сроки реконструкции пока не известны, отметили в пресс-службе. Процесс затягивается из-за преобразования Департамента культурного наследия при Минкультуры в агентство при Минтрузима.
Сторож.
Этот автобус обслуживал театральную труппу 11 лет назад. Резина рассыпается от сурового климата Бухары. Ветки и мусор намекают на то, что художественная мастерская превращается в свалку.
В здании, где некогда трудились сотни уважаемых людей – цвет нации, сегодня ютятся бездомные животные. От этого больно не только коллективу театра, но и жителям, ратующим за искусство и культурную жизнь в городе. Им хочется верить, что пыльные чехлы на зрительских креслах вскоре уступят место публике, свет сменит мрак и искусство станет ближе к людям, ведь оно должно принадлежать народу.
Текст подготовила Зиёда Алойиддин Кизи. Автор фотографий Бехзод Болтаев. С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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