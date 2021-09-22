Бухарский государственный театр музыкальной драмы и комедии имени Садриддина Айни – один из первых профессиональных театров Узбекистана. В этом году он отмечает свой 100-летний юбилей, однако его старое здание, много лет нуждающееся в ремонте, продолжает ветшать. В апреле фотограф Бекзод Болтаев стал свидетелем этой рассыпающейся истории региональной культуры. Шесть месяцев спустя ничего не изменилось: штукатурка продолжает облезать, сваи – гнить, а коллектив театра – играть по другому адресу. Студентка 3-го курса Университета журналистики и массовых коммуникаций Зиёда Алойиддин кизи узнала, чем старые стены лучше новых и почему театр никак не выйдет из аварийного состояния.