Проект Alfraganus представляет собой новую для Ташкента форму организации делового пространства. Это торгово-развлекательный молл с широкой сетью улиц, вдоль которых будут расположены одно- и двухэтажные коммерческие строения.

Общая территория проекта составляет 110 тысяч кв. м. Общая продаваемая площадь — 65 тысяч кв. м, на которых расположится 507 помещений для любого вида бизнеса. Площадь помещений будет варьироваться от 32 до 3244 кв. м, на которых вы сможете разместить ресторан, кафе, магазин, супермаркет, автосалон, магазин игрушек, салон красоты и многое другое.

Здесь была предусмотрена и специфика каждого отдельного бизнеса. Именно поэтому архитекторами Iki Design Group продумано 14 типов фасада в совершенно разных стилях: декорированные жидким травертином, фибробетоном, фактурной штукатуркой, композитными панелями и даже фасады с 15-метровым остеклением. От осадков в холодное время года и палящего солнца летом посетителей будут защищать тенты, предусмотренные по всей территории проекта.





Более 3 тысяч кв. м отведено под ландшафтное оформление. На двух небольших площадях, а также на большой центральной будут предусмотрены современные фонтаны, арт-объекты, скамейки, а также более 1600 м аллей для прогулок.

Трехкилометровый радиус охвата покрывает основное расстояние, в пределах которого жители предпочитают покупать товары розничного потребления на регулярной основе. Проект Alfraganus имеет оптимальное расположение и обслуживает большую часть населения, что приведет к увеличению посетителей до 35 тысяч в день или почти 13 млн посетителей в год.

Alfraganus — это необъятные возможности для реализации успешного бизнеса. Сейчас есть возможность стать частью грандиозного проекта на выгодных условиях.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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