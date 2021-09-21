В начале месяца в социальных сетях распространились фотографии и видеозапись, сделанные в одной из школ Яккабагского района Кашкадарьинской области, где школьники во время урока сидят на полу.

По данным областной прокуратуры, речь идёт о школе №39 на 420 мест, построенной в 1974 году. На ремонт здания школы в 2021 году было выделено 3,1 млрд сумов, строительно-ремонтные работы проводились компанией «Авангард гидро-экспресс» и были завершены 10 сентября.

По окончанию работ Министерство народного образования должно было поставить в школу 405 парт, по одному комплекту необходимого оборудования для кабинетов директора и его заместителя, а также по два комплекта в учительский кабинет.

Из-за оформления документов об окончании ремонта поставка не была выполнена вовремя (8 сентября), вследствие чего учебный год в школе начался с использованием старой мебели. К настоящему моменту МНО обеспечило поставку нового оборудования, говорится в сообщении.

В ходе изучения выяснилось, что между учителями Н. С. и О. С. и директором школы на почве распределения учебной нагрузки произошёл конфликт.

«В начале учебного года преподаватели, зная о наличии оборудованных классов, пытались раздуть в социальных сетях организационные недостатки в работе администрации школы и провели урок для учеников 5 „А“ класса в кабинете без парт», — заявили в прокуратуре Кашкадарьинской области.

11 сентября произошедшее прокомментировал министр народного образования Шерзод Шерматов. Он признал, что по предварительным данным, урок на полу действительно был проведён на почве возникших разногласий между руководством и учителями школы.

По словам главы МНО, из-за неоконченного ремонта уроки планировались временно проводить в другой школе или дистанционно. По этой же причине были задержки с поставкой новой мебели.

«Если учёбу в экстренном порядке нужно было организовать в месте, где только закончился ремонт, то можно было бы временно использовать и прошлогоднюю мебель. В школе количество учеников не превышает её мощность, поэтому достаточно мест для организации уроков в одну смену», — сказал Шерзод Шерматов и добавил, что «инцидент стал своеобразной благодарностью из Яккабага за ремонт школы, которая не ремонтировалась на протяжении полувека».

Решением совместного заседания педагогического совета и членов профсоюза школы вышеупомянутым учителям объявлен выговор. За допущенные недостатки в подготовке школы к новому учебному году в отношении директора Ш. К., его заместителя по учебной части А. Х. и заведующего хозяйственной частью Ж. Ж. открыто дело о дисциплинарной ответственности.