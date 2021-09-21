Ответственным за выпуск доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business), а также лицам, руководящим деятельностью ВБ в Европе и Центральной Азии, «ничего не известно о практике применения так называемого „протокола Узбекистана“». Об этом говорится в заявлении представительства ВБ в Узбекистане, полученном «Газетой.uz».

В докладе юридической фирмы WilmerHale, привлечённой для проведения независимого внешнего обзора причин несоответствия в данных в рейтингах «Ведение бизнеса» за 2018 и 2020 год, также «не содержится подтверждений того, что подобный „протокол“ существовал и что он оказывал какое-либо влияние на операционную деятельность Всемирного банка», говорится в заявлении.

16 сентября совет исполнительных директоров ВБ одобрил публикацию доклада WilmerHale. В августе прошлого года ВБ объявил, что приостанавливает публикацию Doing Business из-за сообщений о нарушениях, связанных с изменением данных в отчётах за 2018 и 2020 годы.

В докладе WilmerHale кратко упоминается так называемый «протокол Узбекистана». При этом имеется оговорка о том, что членам команды Doing Business не было известно о «протоколе» как об утверждённом методологическом принципе.

В заявлении представительства ВБ говорится: «Всемирный банк поддерживает реформы, осуществляемые в последние годы в Узбекистане с целью улучшения делового климата в рамках широкой и амбициозной экономической трансформации страны на пути к открытой рыночной экономике. Эти реформы включают либерализацию внутренней и внешней торговли, упрощение процедур регистрации и лицензирования субъектов предпринимательства, а также развитие налоговой системы. Их результатом стали изменения в деловой среде и управлении государственными финансами».

В 2018—2019 годах в стране наблюдалось «значительное увеличение числа вновь зарегистрированных субъектов предпринимательства и предприятий с участием иностранного капитала», «выросли объёмы экспорта плодоовощной продукции, а регистрация новых предприятий и лиц, уплачивающих подоходный налог, достигла новых рекордных показателей», — отмечается в заявлении.