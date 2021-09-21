Российская стороны надеется, что запланированный ранее государственный визит президента Узбекистана в Москву состоится в этом году, к нему ведется подготовка. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия» в Ташкенте.

«Подготовлен очень серьезный пакет документов — в первую очередь в области торгово-экономического взаимодействия, но также и в других сферах, в том числе и в оборонной сфере, и мы надеемся, что этот визит станет действительно исторической вехой», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Напомним, визит президента в Москву, который планируется еще с 2020 года, этой весной обсуждали главы МИД Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров. «Мы хотели бы, чтобы это были личные встречи, ну, такой полноформатный визит, как в нормальное, так сказать, время, — сказал тогда Абдулазиз Камилов, добавив: — Если до [выборов] мы не успеем провести, то есть предложение сразу же после президентских выборов первый визит сделать в Российскую Федерацию».

Андрей Руденко в ходе конференции также заявил, что политика России в Центральной Азии «максимально открыта».

«У нас нет никакой тайной повестки, мы стремимся выстраивать равноправное сотрудничество со всеми государствами региона, доверительное сотрудничество, максимально честное, через принципиальный диалог, — сказал он. — У нас нет в отличие от других стран идей или планов ставить страны региона перед геополитическим выбором, с кем вы — с Россией или против России».

«Мы не политизируем оказываемую поддержку и помощь, — продолжил он. — Для нас самое важное, чтобы в регионе были созданы благоприятные условия для региональной и может быть в более широком смысле безопасности, чтобы страны региона развивались в экономическим и социальном плане, что станет основой для поддержания и развития долгосрочных, предсказуемых отношений России с этими государствами».

По словам Андрея Руденко, все это в полной мере относится к российско-узбекскому сотрудничеству, которое, как он отметил, в последние годы развивается очень динамично.

«Оно носит характер союзнического и стратегического партнерства. Это очень важная характеристика — хотя Узбекистан приостановил участие в ОДКБ (Организации договора коллективной безопасности — ред.) еще в 2012 году, мы рассматриваем эту страну как надежного и верного союзника», — заключил замглавы российского МИДа.