В Узбекистане в период с 20 по 30 сентября будет проводиться массовая вакцинация от полиомиелита детей в возрасте 4−5 лет, сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Прививки можно получить в пунктах вакцинации лечебно-профилактических учреждений страны. Для иммунизации детей в регионы доставлено 1,2 миллиона доз доз инактивированной полиовакцины.

Согласно национальному календарю иммунизации, вакцинация против полиомиелита проводится в виде пероральной ОПВ-вакцины в семейных поликлиниках в возрасте 2, 3, 4 и 16 месяцев и 7 лет.

Детей, вакцинированных инактивированной вакциной против полиомиелита (ИПВ), вакцинируют раз в четыре месяца. Вакцинация проводится путём внутримышечной инъекции одноразовым шприцем.

СЭС Ферганской области со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения сообщила, что в сентябре в Афганистане и Таджикистане был зарегистрирован 31 случай полиомиелита второго типа.

Начальник отдела вакцин и иммунопрофилактики Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Дилором Турсунова в комментарии «Газете.uz» напомнила, что в Узбекистане в последний раз полиомиелит был зарегистрирован в 1995 году в Каракалпакстане. «По рекомендациям ВОЗ в стране с 1997 года проводится активный эпиднадзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в целях предотвращения проникновения полиовируса», — отметила она.

Напомним, в марте этого года из-за вспышки полиомиелита в Таджикистане и Афганистане в Узбекистане также проводилась массовая вакцинация детей в возрасте до 5 лет.

Что такое полиомиелит

По данным ВОЗ, полиомиелит является высокоинфекционным заболеванием, вызываемым вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Полиомиелит поражает, в основном, детей в возрасте до 5 лет.

Вирус передается через загрязненные пищевые продукты и воду, размножается в кишечнике и оттуда может проникать в нервную систему. Многие инфицированные люди не имеют симптомов, но выделяют вирус с фекалиями и, таким образом, могут передавать инфекцию другим людям.

В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях.

Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвращать путём иммунизации. Вакцина, введённая несколько раз, почти всегда защищает ребенка на всю жизнь.